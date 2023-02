Schlagersänger Tony Marshall ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das teilte eine Sprecherin seiner Familie mit. Berühmt wurde er mit dem Lied "Schöne Maid".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Tony Marshall sang in acht Sprachen und spielte mehrere Instrumente. Dennoch dauerte es lange, bevor er als Musiker seinen Durchbruch hatte: Als er entdeckt wurde, betrieb er gerade als Wirt seinen eigenen Musikclub.

So fing es an mit der Musik

Tony Marshall hieß eigentlich Herbert Anton Hilger und stammt aus Baden-Baden. Schon als Kind einer gutbürgerlichen Familie sang er in einem Kirchenchor und als Amateur zu allen möglichen Anlässen. Ein Musikkritiker verschaffte ihm schließlich das nötige Stipendium für sein Gesangsstudium. Im Jahr 1965 legte Tony Marshall dann sein Staatsexamen als Opernsänger an der Hochschule in Karlsruhe ab. Doch als unbekannter Opernsänger hätte Tony Marshall seine damals junge Familie ganz sicher nicht ernähren können. Also arbeitete er als Croupier eines Casinos in seiner Heimatstadt. Bei einem Nachwuchswettbewerb gewann er seinen ersten Schallplattenvertrag.

Wer Tony Marshall zum Schlagersänger machte

Marshalls erste Single "Aline" war ein erster kleiner Erfolg. Dabei blieb es erstmal und eine Karriere als Musiker war nicht in Sicht. Also eröffnete er als Wirt den Musikclub "Club '68". Dort unterhielt er die Gäste mit der Gitarre. Eines Tages jedoch kam Erfolgsproduzent Jack White in eben diesen Club. Und er war es, der Tony Marshall als Produzent zum Durchbruch als Schlagersänger verhalf.

Mit "Schöne Maid" zum "Fröhlichmacher der Nation"

Tony Marshall sollte das Lied "Schöne Maid" im Studio einsingen und wehrte sich dagegen. Er mochte das Lied überhaupt nicht. Doch Jack White ließ nicht locker und wollte, dass Tony genau dieses Lied singt. Schließlich flog der Sänger nach Berlin ins Studio und stellte sich vor das Mikrofon. Jack White behielt Recht. Das Lied wurde ein Hit und "Lass das mal den Tony machen" ein geflügeltes Wort. Es zwängte ihn aber auch in das Korsett "Fröhlichmacher der Nation". Dabei hatte der Entertainer noch mehr zu bieten.

Tony Marshall, der Tausendsassa

Er sang in acht Sprachen und spielte mehrere Instrumente. 2005 bekam Tony Marhall dann eine bedeutende Musicalrolle: Er spielte den Milchmann "Tevje" in "Anatevka". Und dann stand er doch noch auf der Opernbühne: 2008 übernahm er die Rolle des "Papageno" in der "Zauberflöte".

Tony Marshall als Milchmann Tevje im Musical "Anatevka" IMAGO POP-EYE

Bis zum Schluss auf der Bühne - trotz Diabetes und Schlaganfall

Tony Marshall hatte mit Diabetes zu kämpfen. Nach Umstellung seiner Ernährung nahm er 35 Kilogramm ab. 2019 erlitt der Sänger einen Schlaganfall und Nierenversagen und lag tagelang im Koma. Doch er rappelte sich wieder auf und dachte nicht ans Aufhören. Sogar in der Reha-Klinik sang er für Patienten und Gäste. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme trat Tony Marshall 2020 mit seinen Söhnen Pascal und Marc auf der Bühne auf und zeigte sich im Sommer 2021 sogar noch in der ARD-Show "Immer wieder sonntags".

Tony Marshall war bis zum Schluss ein regelrechtes Stehaufmännchen: Im Oktober 2021 war er schwer an Corona erkrankt, musste intensiv behandelt und künstlich beatmet werden. Im Januar 2022 kehrte er aber auf die Bühne zurück. Ende Mai 2022 musste der Sänger erneut notoperiert werden, stand im Juli jedoch noch einmal auf der Bühne.

Nach langer schwerer Krankheit ist Tony Marshall am 16. Februar 2023 im Alter von 85 Jahren in seiner Heimatstadt Baden-Baden gestorben. Wir verabschieden uns von einem großen Künstler.