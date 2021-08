Mitch Keller hat mit seinem neuen Album "Meine Zeit" wieder einmal seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt.

Der Allrounder, der als Synchronsprecher, Songwriter und Studiosänger gearbeitet hat, erfindet seine eigenen Texte, schreibt seine Lieder selbst und produziert sie gleich noch im Studio in den eigenen vier Wänden. Jahrelang hat er als Backgroundsänger die Chöre für Andreas Gabalier, Andrea Berg und Matthias Reim eingesungen, jetzt hat Mitch Keller aus seiner großen Liebe zu seiner Familie seine neue Single maßgeschneidert: "Sophie" hat er für seine Tochter geschrieben, und sagt als zweifacher Vater stolz: "Meine Tochter ist ein Mädchen mit Herz. Immer in Action und immer für eine Überraschung gut. Jeder Blick in diese blauen, ehrlichen Augen, schenkt mir jeden Tag ein gutes Gefühl." Und genau so klingt auch Mitch Keller's Sophie: Gute Laune und Fröhlichkeit pur, und wer mag, wird selbst zum Kind und tanzt einfach drauf los: "Jeden Augenblick feiere ich mit dir"