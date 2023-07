Michael Holm feiert mit Ihnen sein neues Album "80" bei SWR4

Ende Juli wird Michael Holm 80. Zu diesem besonderen Geburtstag beschenkt er sich mit dem neuen Album "80", das er am 19. Juli bei SWR4 vorstellt. Und Sie können mit etwas Glück an der Albumpräsentation teilnehmen.

Für sein neues Album hat Michael Holm die größten Erfolge seiner Karriere ins Jahr 2023 befördert. Hits wie "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" wurden neu arrangiert und teilweise auch als Duette mit Mickie Krause, Michelle und anderen Schlagergrößen aufgenommen. Bei der Albumpräsentation am 19. Juli um 20 Uhr schaut Michael Holm auf die lange Karriere zurück und erzählt, wie die Arbeit am neuen Album "80" abgelaufen ist. Und Sie können im exklusiven Videochat mit dabei sein. Hören Sie sich das komplette Album gemeinsam mit Michael Holm an und stellen Sie gerne Ihre Fragen dazu. Alles entspannt von zuhause aus in kleiner virtueller Runde mit dem Sänger.

Sie können zwischen dem 13.7.2023, 16 Uhr, und dem 19.7.2023, 12 Uhr, an der Verlosung teilnehmen.

