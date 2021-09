Ralph Siegel hat mehr als 2.000 Songs geschrieben und etliche Künstler zu Stars gemacht. Am 30. September wird er 75 Jahre alt. Wie feiert er? Von was träumt er? Was macht seine Karriere aus?

Normalerweise feiert Ralph Siegel seine runden Geburtstage und Hochzeiten mit mehreren hunderten oder gar tausenden Gästen. Der 75. Geburtstag in diesem Jahr wird der aktuellen Situation geschuldet etwas kleiner ausfallen – allerdings nur was die Zahl der Gäste betrifft.

Nicole wird bei der Geburtstagsparty live auftreten

Am 29. September will er mit "ein paar Freunden" in seinen Geburtstag hinein feiern. Unter den 75 Gästen sollen auch Nicole und Katja Ebstein sein.

"Ich werde einen Film aus meinem Leben zeigen und der wird an der Feier auch lebendig. In dem Moment, wo ich die ganzen Grand Prix Erfolge zeige, wird Nicole zum Beispiel auch live auftreten."

Seit mehr als 50 Jahren ist Ralph Siegel im Musikgeschäft tätig und hat viele große Hits geschrieben. Unter vielen anderen "Dschinghis Khan", "Griechischer Wein" und "Ein bisschen Frieden". Neben Schlagern hat er auch Instrumentals, Dance und HipHop komponiert. An seinem 75. Geburtstag lässt es sich Siegel daher nicht nehmen, dass seine Musik die Party bestimmen wird.

Mehr als 2.000 Songs hat Ralph Siegel komponiert. Ein paar der Künstler, die er zu Stars gemacht hat, treten bei seinem 75. Geburtstag auf, erzählt der Komponist und Musikproduzent im Interview mit SWR4 Baden-Württemberg. SWR Markus Palmer

"Da ich über 2.000 Titel geschrieben habe, gibt es an dem Abend nur Musik von mir."

Für Ralph Siegel bilden die unterschiedlichen Tätigkeiten in der Musikbranche eine große Einheit. Er hat Hits geschrieben und produziert und mit Dschinghis Khan auch eine der ersten erfolgreichen Castingbands ins Leben gerufen. Im Interview mit SWR4-Moderator Michael Saunders hat er die unterschiedlichen Bereiche seines Schaffens beschrieben. Der Komponist schreibe das Lied sowie die Noten und der Textdichter den Text und dabei muss er schon auf die Stimme des Sängers achten.

"Ein Karel Gott zum Beispiel singt die Worte ganz hoch und ein Gunter Gabriel ganz tief und die Aufgabe des Produzenten ist es, die Musiker zu einer Einheit zu machen."

Siegels Vater war ein erfolgreicher Komponist, seine Mutter Sängerin. Sie haben ihn schon früh gewarnt: "Geh nur nicht in diesen Beruf, der ist schwer und anstrengend." Siegel aber spielte bereits mit vier Jahren Akkordeon. Mit 14 Jahren hatte er eine eigene Band und ging dann nach Frankreich und in die USA. So war für ihn schon bald klar, dass er in "diesem schönen Beruf" bleiben wird.

Das Musical "Zeppelin" soll im Juni 2021 Premiere feiern

Seinen Beruf als Komponist und Musikproduzent übt Siegel schon seit mehr als 50 Jahren aus. Wie viel Freude ihm das Arbeiten macht, beschreibt er auch in seinem neuen Buch "Mehr als ein bisschen Frieden". Die Biografie hat Siegel in den vergangenen Monaten selbst geschrieben und die Coronazeit im Frühling dadurch produktiv genutzt. Das zweite Geschenk, das er sich selbst zu seinem Geburtstag macht, ist ein neues Musical. Im Juni 2021 wird "Zeppelin" in Füssen Premiere feiern.

"Ich träume schon immer davon, Musicals zu schreiben. In meiner Jugend habe ich Barbara Streisand in den USA mit 'Funny Girl' gesehen und schreibe seit 40 Jahren selber Musicals. Ich habe 'Clown Town' geschrieben, für Pierre Brice das Winnetou-Musical geschrieben und mit Dschinghis Khan 'Corrida' gemacht."

Allerdings haben er und seine Mitstreiter nie "die richtige große Bühne" gefunden. Das ist jetzt mit dem Musical "Zeppelin" in Füssen gelungen. Fünf Jahre lang hat er an dem Musical gearbeitet, erzählt Siegel. Das Leben des Grafen Zeppelin zu durchforsten, hat ihn fasziniert.