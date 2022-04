Matthias Reim - Macho mit Gefühl

"Verdammt, ich lieb' Dich" war der Senkrechtstarter-Hit des Jahres 1990 und Matthias Reim wurde über Nacht zum Star.

Autor für andere

"Ich habe zwei große Lieben" erzählte Matthias Reim im SWR4-Interview: "Erstens die kreative Arbeit im Studio und zweitens Konzerte spielen, egal, ob große oder kleine." Das Abitur glückte, obwohl die Noten für seine erste Band "Rhyme River Union" wichtiger waren als die Zensuren im Zeugnis. Auch das danach begonnene Germanistik- und Anglistik-Studium geriet bald zur Nebensache und wurde an den Nagel gehängt. Das anfängliche Hobby entwickelte sich zum Lebensunterhalt. Er begann Songs zu schreiben und manche davon kamen so gut an, dass sie von namhaften Künstlern - wie z. B. Jürgen Drews oder Roy Black - aufgenommen wurden.

Als Macho mit Gefühl zum Erfolg

Dann fiel ihm "Verdammt, ich lieb' Dich" ein, von dem Matthias Reim überzeugt war. Allerdings stand er mit dieser Meinung ziemlich allein, denn keiner wollte den Song haben. Er entschloss sich, den Titel selbst aufzunehmen und gab das fertige Demo-Band seinem Freund Bernhard Brink, der es auf den richtigen Weg brachte. Ein TV-Redakteur zeigte sich begeistert und sorgte für die ersten TV-Auftritte. Eine Plattenfirma nahm Matthias Reim unter Vertrag und dann nahmen die Dinge ihren Lauf: Der Song vom mutigen Macho, der zu seinen Gefühlen steht, kam beim Publikum sagenhaft an. In nur fünf Wochen durcheilte er die deutsche Hitparade und schob alles beiseite, was gut, teuer und ausländisch war. 16 Wochen lang konnte ihm niemand den Spitzenplatz streitig machen und weltweit gingen zweieinhalb Millionen Exemplare der Schallplatte über die Ladentische.

Vom Millionär zum Pleite-Geier

"Auf einmal war ich nicht mehr der arme Student, sondern vielfacher Millionär", stellte Matthias Reim fest. Knapp fünf Jahre hielt der Höhenflug an, dann wendete sich das Blatt. Vielerlei Turbulenzen beruflicher und privater Natur stellten sich ein und gerade als er zur Jahrtausendwende wieder neu Fuß zu fassen begann, sah er sich mit seinem finanziellen Ruin konfrontiert. Sorglos hatte Reim vor Jahren seinem Manager eine Generalvollmacht erteilt und dieser verspekulierte das gesamte Vermögen. Hinzu kamen Schulden in Millionenhöhe, so dass er trotz gut laufender Musikgeschäfte den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnte und Insolvenz anmelden musste.

Zurück im Geschäft

Nach Jahren harter Arbeit war er 2010 schuldenfrei. Auch musikalisch kehrte der Erfolg zurück und 2013 stand sein Album "Unendlich" bereits eine Woche nach Erscheinen auf Platz 1 der Hitparade. "Das war so unfassbar", sagte er darüber im Gespräch mit SWR4. "Ich habe so viele Sachen mir gewünscht und irgendwie kamen die tatsächlich. Auch, dass ich wieder so erfolgreich werden durfte. Da empfindet man wirklich Dankbarkeit."

Angegriffenes Herz

Zwei Jahre später gab es Grund zur ernsthaften Sorge: "Ich habe noch Konzerte gespielt und gedacht, dass irgendwie die Power raus ist" erinnerte er sich im Interview. Eine verschleppte Grippe hatte das Herz angegriffen. Auf dringendes Anraten der Ärzte musste Matthias monatelang pausieren. Die Auszeit nutzte er, um sich zu regenerieren und seine Lebensgewohnheiten zu ändern. Rückblickend sagte er uns, dass es auch ganz angenehm war, "einmal nicht auf das nächste Flugzeug zu müssen und einfach nur Zuhause zu sein." Wie Phoenix aus der Asche ist er 2016 wieder auferstanden, mit neuem Album, neuer Power und Motivation: "Ich bin Musiker, ich will und muss auf die Bühne!"

Matthias Reim im SWR4 Studio SWR Ronny Zimmermann

Die Leichtigkeit der Tournee

Dabei muss es nicht immer ein großer Rahmen sein. Gerne erinnerte er sich an ein kleines SWR4 "GanzNah"-Konzert: "Was ganz anderes, aber genauso faszinierend. Es war so schön, da konnte man sich hinter keiner Technik verstecken. Da ist man auch voller Adrenalin und danach voller Endorphin" - wie bei einer großen Veranstaltung. In diesem Zusammenhang verriet er uns, dass "eine Tournee weniger anstrengend ist, als die Leute glauben." Man sei voll Freude, werde von den Begleitern rund um die Uhr betreut und versorgt und das Lampenfieber und die Konzertbesucher feuerten an. "Aber wenn man dann nach der Tournee wieder nach Hause kommt und soll plötzlich die Kinder wieder von der Schule abholen, kommt man sich so nutzlos vor und es dauert, bis man sich im Alltag wieder eingefunden hat."

Heimat Bodensee

Dieser Alltag spielt sich am Bodensee ab, wo Matthias Reim seit 2012 mit seiner Familie lebt. Die Liebe zu dieser Region begann schon in seiner Kindheit. Die Sommerferien verbrachte er bei seinen Großeltern, die ein Haus am Überlinger See hatten. "Das hat geprägt", erzählte er uns im Interview. "Ich genieße jeden Moment. Wenn ich durch das Fenster zum See rausschaue, denke ich, schöner kann man nicht leben."

Besondere Plattencover von Matthias Reim

So fing es an - "Fallen Dice" hieß das Trio, welches 1981 diese Langspielplatte mit englisch-sprachiger Rockmusik aufnahm. Eine echte Rarität! Damals wie heute: Matthias Reim schrieb sämtliche Titel und war der Lead-Sänger der Band. Haben Sie ihn gleich erkannt? Er ist der junge Mann links im Bild. SWR Coverscan (Bunker) -

Das Duett "Vergiss es" führte 2004 zwei der markantesten Reibeisenstimmen der Popmusik zusammen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Bonnie Tyler noch nie in deutscher Sprache gesungen. SWR Capitol (Coverscan) -