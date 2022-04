Martin Lauer - sportlich und musikalisch Spitze

Seiteneinsteiger aus Film oder Sport genießen in der Schlagergemeinde selten mehr als den Status eines Paradiesvogels mit einem oder zwei mittelprächtigen Erfolgen. Anders bei Martin Lauer, der in den 1960er-Jahren bewies, dass er nicht nur Gold in den Kniekehlen hatte.

Am 02. Januar 1937 kam Martin Lauer in Köln zur Welt. In seiner Kindheit hat er viel Krieg und wenig Schule mitbekommen. Dennoch hatte es zum Abitur gereicht. In den 1950er-Jahren wurde der Leichtathlet zum Weltklasse-Zehnkämpfer.

1953 nannte er sich zum ersten Mal Deutscher Meister - bis 1960 sollte er diesen Titel fünfundzwanzig Mal bekommen. 1956 kam er bei den Olympischen Spielen in Melbourne auf den 5. Platz beim Zehnkampf. 1958 holte er den Europameister-Titel über 110 Meter Hürden. Der Coup, der ihn weltberühmt machte, gelang 1959. In Zürich lief er innerhalb einer Stunde gleich drei Hürden-Weltrekorde. Ein Jahr später ersprintete er Gold bei den Olympischen Spielen in Rom.

Nach der Überreichung der Goldmedaillen an die deutsche Sprinterstaffel im September 1960 (l-r): Bernd Cullmann, Armin Hary, Walter Mahlendorf und Martin Lauer dpa Bildfunk picture alliance / Oly Dienst

Eine Blutvergiftung bedeutet das Sportler-Aus

Diese Aufzählung wäre vermutlich um einiges länger ausgefallen, hätte sich nicht unerwartet die Kehrseite der Medaille gezeigt. Bereits bei den Olympischen Spielen in Rom hatte Martin Lauer mit einer Knochenhautentzündung im rechten Fußgelenk Probleme. Bei deren Behandlung unterlief einem Arzt ein Kunstfehler. Eine Blutvergiftung und ein ganzes Jahr im Krankenhaus mit dem rechten Bein in Gips waren die Folge. Damit fand die erfolgreiche Sportlerkarriere ein jähes Ende.

Das Personal zu Tränen gerührt

Das Geld wurde knapp, erzählt Martin Lauer im SWR4-Interview und zur Deckung der Krankenhauskosten begann er, vom Krankenbett aus als Sportjournalist für diverse Zeitungen zu schreiben. Und er besann sich auf ein lange vernachlässigtes Hobby: das Gitarre spielen. Ein Gönner schenkte ihm ein Tonbandgerät und so vertrieb sich Martin Lauer die lange Zeit im Krankenhaus: er komponierte, textete, spielte Gitarre, sang dazu und zeichnete alles auf. Sein erstes Publikum war das Krankenhauspersonal, das von den Schnulzen zu Tränen gerührt war, wie Martin Lauer später in einem Interview erzählte.

Vorsingen auf Krücken

Der Krankenbesuch eines alten Freundes sollte dem Schicksal eine neue Wende geben. Dieser brachte den Pressevertreter des Schlagerproduzenten Kurt Feltz mit, der eines der Amateurbänder mitnahm und dafür sorgte, dass es in die Hände seines Chefs gelangte, der den vollendeten Griff für lohnende Entdeckungen hatte. Alsbald folgte eine Einladung zum Vorsingen, denen Martin Lauer auf Krücken und in Begleitung von zwei Krankenschwestern Folge leistete.

Der ehemalige Hürdenläufer Martin Lauer posiert als Cowboy neben einem Pferd. dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Das Debüt mit Sacramento

"Niemand wollte die Schnulzen eines trübsinnigen, kranken Sportlers hören", erinnert sich Lauer gegenüber SWR4, "und so machte Kurt Feltz den deutschen Cowboy aus mir". Bereits zwei Wochen später hatte Martin Lauer Noten und Text für seine ersten beiden Aufnahmen am Krankenbett. „Sacramento“ kam 1962 in die Plattengeschäfte und wurde gleich ein großer Erfolg. Die Metamorphose vom Star der Aschenbahn zum Star der leichten Muse gelang ohne Mühe.

Kartoffelsuppe als Zaubertrank

Über die Aufnahme seiner ersten beiden Titel erzählte Martin Lauer, dass sie richtig Spaß gemacht hätten. Vor allem hinter den Kulissen gab es viel zu lachen, da sein Appetit auf Kartoffelsuppe nach dem zehnten (!!) Teller die gesamte Studiomannschaft erheiterte: Lauer zu SWR4: "Nach dem langen Krankenhausaufenthalt hatte ich Lust auf eine Suppe nach Hausmacherart und habe so lange gegessen bis nichts mehr da war. Auf diese Art hab ich die abgrundtiefe Bewunderung des ganzen Teams hervorgerufen, weil die noch nie gesehen haben, dass ein Mensch so viel Kartoffelsuppe essen kann. "Mein Fassungsvermögen gab letztlich den Ausschlag für die dann folgende achtjährige gute Zusammenarbeit. Mit Kartoffelsuppe konnte ich meinen Resonanzboden nach Belieben anheben."

Finanziell saniert dank Wild-West

Dank den Tantiemen aus den Plattenverkäufen konnte sich Martin Lauer finanziell sanieren, da die Kosten für den langen Krankenhausaufenthalt, Ärztebehandlungen und nicht zu letzt für den Rechtsbeistand gegenüber anderen Ärzten erheblich zu Buche schlugen. Die Gesangskarriere lief sogar so gut, dass sie ihm ermöglichte, sein Studium zum Maschinenbau-Ingenieur zu finanzieren und erfolgreich abzuschließen.

Bis Mitte der 1960er Jahre konnte sich Martin Lauer mit seinen Wildwest-Songs in den Hitparaden platzieren. Als der musikalische Zeitgeist sich änderte und andere Rhythmen die Hitparaden dominierten, wurden die Erfolge rarer. 1969 hängte er die sprichwörtliche Gitarre schließlich an den berühmten Nagel. Sein ursprüngliches Hobby, das für ein knappes Jahrzehnt lang zum Beruf geworden war, hatte es ihm ermöglicht, die Zeit bis zum selbst verdienten Geld als Diplom-Ingenieur zu überbrücken.

Martin Lauer starb am 6. Oktober 2019 In seiner Heimatstadt Lauf an der Pegnitz, wo er sich in seinem Ruhestand im Leichtathletik-Verein für den Nachwuchs engagiert hatte.