Marlene Dietrich - Diva und Stilikone

Auf einem Fass sitzend, einen Zylinder auf dem Kopf und die endlos langen Beine verführerisch übereinander geschlagen - dieses Bild ist vielen gegenwärtig, wenn der Name Marlene Dietrich genannt wird. Eine Schauspielerin, die bereits zu Lebzeiten eine Legende war.

Der in Österreich gebürtige Hollywood-Regisseur Josef von Sternberg reiste 1929 nach Deutschland, um für die UFA den Roman „Professor Unrat“ von Heinrich Mann zu verfilmen. Auf der Suche nach geeigneten Darstellern entdeckte er während eines Revuebesuchs, der eigentlich Hans Albers galt, Marlene Dietrich. Sie hatte bislang - meist erfolglos - in mehreren Stummfilmen und Theaterstücken mitgewirkt und sollte nun die Idealbesetzung für die Tingeltangel-Sängerin „Lola“ im Film „Der blaue Engel“ sein.

Die UFA-Chefs waren entsetzt

Die Probeaufnahmen verliefen alles andere als gut und die Verantwortlichen bei der UFA waren entsetzt. Sogar Marlene Dietrich selbst hatte Zweifel an ihrer Eignung. Sternberg ließ sich nicht beirren und setzte seinen Willen durch: „Der blaue Engel“ machte die Schauspielerin über Nacht berühmt. Noch vor der Uraufführung des Films fuhr der Regisseur wieder nach Amerika zurück und sorgte dafür, dass seine Neuentdeckung ein Angebot aus Hollywood erhielt. Bereits nach der Berliner Premiere reiste Marlene Dietrich ihrem Entdecker nach.

"Ich bin von Kopf bis Fuß..." ist die zweite Fassung

Die Plattenfirma war äußerst skeptisch und nahm nur widerwillig die Schlager auf, die Friedrich Hollaender für den Film geschrieben hatte. Die Auflage von nur 200 Exemplaren war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Da die Originalaufnahmen nach der Produktion vernichtet wurden, musste rasch ein neuer Termin anberaumt werden, an dem Marlene Dietrich die Titel ein zweites Mal aufnahm. Die heute allseits bekannte Version von „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ ist die Zweitaufnahme vom Februar 1930.

Marlene Dietrich wollte nicht für die Nazis arbeiten

Filme wie „Marokko“, „Shanghai Express“ oder „Die blonde Venus“ unter der Regie von Josef von Sternberg machten sie zu einem Hollywood-Star und Inbegriff des Vamp. Die UFA in Babelsberg und die nationalsozialistische Politik zeigten großes Interesse, die zum Weltstar avancierte Künstlerin wieder nach Deutschland zu holen. Reichsminister Goebbels soll ihr einen Vertrag ohne Bedingungen plus 50.000 Pfund Sterling angeboten haben. Marlene Dietrich, eine der populärsten Nazigegnerinnen, lehnte ab und nahm 1939 die amerikanische Staatsbürgerschaft an.

„Eine deutsche Künstlerin und noch dazu eine von Weltruf, wünscht man in deutschem Geist und in deutscher Produktion tätig zu sehen.“ (Zeitschrift „Lichtbild-Bühne“, 1933)

Hilfe für Freunde und Truppenbetreuung

In ihrem Hass gegen die braune Diktatur war sie unnachgiebig. Zahlreichen Freunden, die darunter leiden mussten, half sie mit Geld und Paketen. Dem in die Emigration geflüchteten Sänger Richard Tauber linderte sie die bitterste Not. Sie stellte sich in den Dienst der alliierten Truppenbetreuung und sang an der Front, was ihr eine enorme Popularität bei den Soldaten einbrachte. Tropenuniform, Schnürstiefel, Männerhosen, ein Kaschmirpullover, ein schulterfreies Brokatkleid, zwei lange Roben sowie eine singende Säge gehörten zu ihrem Marschgepäck.

"Und jetzt ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt"

Für den Nachrichtendienst des amerikanischen Kriegsministeriums (OSS) nahm sie Schallplatten mit mehr oder weniger versteckten Propagandainhalten auf und wurde mit ihrer Version von „Lili Marleen“ zum Symbol eines „freien Deutschlands“. Das Lied blieb lange Jahre in ihrem Repertoire. In ihren Konzerten kündigte sie es stets mit den Worten an: „Und jetzt ein Lied, das mir sehr am Herzen liegt. Ich sang es während des Krieges. Ich sang es drei Jahre lang: in Afrika, auf Sizilien, in Alaska, Grönland und Island, in England, Frankreich, Belgien und Holland, in Deutschland und in der Tschechoslowakei.“

Anfang September 1945 trat Marlene Dietrich bei einem CBS-Radioprogramm auf und sang hier erstmals die von ihr selbst geschriebene englische Textfassung von „Lili Marleen“: „Outside the barracks, by the corner light, I’ll always stand and wait for you tonight“.

Triumph bei der Rückkehr nach Deutschland

Nach dem Krieg startete ihre zweite Karriere als internationale Chansonsängerin in Konzertsälen. Hierbei spielte der amerikanische Komponist und Musiker Burt Bacharach eine entscheidende Rolle. Zusammen mit ihr arbeitete er ein Konzertprogramm aus, das stets Begeisterungsstürme beim Publikum hervorrief. 1960 trat sie nach langem Zögern erstmals wieder in Deutschland auf. Ihre Konzert-Tournee wurde ein Triumph: stehende Ovationen, allein 60 Vorhänge bei ihrem Gastspiel in München!

"Kann sich niemand diesen Seelenkonflikt vorstellen...?"

Manche Deutsche lasteten ihr an, dass sie während des Krieges gegen ihr Heimatland gehetzt habe und als Amerikanerin mit den Siegermächten in Paris und Berlin eingezogen war. Dazu sagte sie auf einer Pressekonferenz: „Viele Deutsche hätten wie ich gehandelt, wenn sie Gelegenheit dazu gehabt hätten, die Wahrheit über Hitler zu hören. Kann sich denn niemand den Seelenkonflikt vorstellen, in dem man lebt, wenn die eigene Mutter in Berlin stündlich von amerikanischen Bomben bedroht ist und man dennoch hoffen muss, dass nicht die Deutschen diesen Krieg gewinnen müssen?“

Zurückgezogen in Paris

Bis 1975 führten sie ihre Tourneen rund um den Erdball. Den Schlusspunkt markierte ein Gastspiel in Sydney, bei dem sie auf der Bühne stürzte und einen Oberschenkelhalsbruch erlitt. Drei Jahre später trat sie letztmalig vor eine Filmkamera. Danach zog sie sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück - von Alkoholabhängigkeit und Tablettensucht war die Rede. Bis zu ihrem Tode am 06. Mai 1992 lebte sie abgeschieden in ihrer Pariser Wohnung. Nur ein eng gefasster Personenkreis durfte sie besuchen, zur Außenwelt hielt sie telefonisch Kontakt.

Ein tüchtiger Sauerkrautfabrikant hatte vor, sein Erzeugnis „Marke Marlene Dietrich“ zu nennen. Marlene schickte ein Telegramm: „Untersage Missbrauch meines Namens - stop - ich wünsche nicht, als Sauerkraut vernascht zu werden.“

„Wahr ist, dass was Sie über mich lesen, unwahr ist“ äußerte Marlene Dietrich gegenüber Maximilian Schell, der 1982 einen Dokumentarfilm über ihr Leben drehte. Bereits 1931 erschienen die ersten Bücher über Marlene Dietrich, deren Biographie gewiss ganz anders verlaufen wäre, wenn ihr eine Sehnenscheidenentzündung die Geigenausbildung an der Berliner Musikakademie nicht vermasselt hätte.

Diva und Mythos

„Adieu, Lola, blonde Venus, Kokette im Saloon, Engel mit den blauen Flügeln, erfüllt ist Dein Vertrag“ sang die Liedermacherin Joana Emetz in ihrem Chanson „Abschied von Marlene“. Nicht nur das Bild von der Filmkneipensängerin auf dem Fass bleibt uns vor Augen, sondern auch das der Diva in Triumph-Pose im üppigen weißen Nerz Cape und hautengem, fleischfarbenem Kleid, an dem alles strahlt, fließt und glitzert. All dies gehört zum Mythos Marlene Dietrich.