Markus macht die kleine Taschenlampe nochmal an

Mit Markus ging es bei den SWR4 Durchstartern zurück in die 80er Jahre. Bevor er "Kleine Taschenlampe brenn" und andere Hits sang, bekam er die "Gläserne Vier" als "Star des Jahres".

Seinen letzten Preis gab es bei den Bundesjugendspielen, scherzte Markus auf der Bühne der der SWR4 Durchstarter des Jahres 2022. Umso mehr freute sich der Musiker über die "Gläserne Vier" als Auszeichnung für den "Star des Jahres". Und seine gute Laune gab Markus auch gleich an das Publikum weiter. Mit seinen Hits aus den Zeiten der Neuen Deutschen Welle "Ich will Spaß", "Kleine Taschenlampe brenn" im Duett mit seiner Frau Yvonne und einem Medley aus 80er-Krachern wie "Sternenhimmel" und "Major Tom" holte er die Menschen in der Stuttgarter Phoenixhalle von den Stühlen auf die Füße.