Am 17. Februar 1962 trat sie bei den "Deutschen Schlagerfestspielen" im Kurhaus in Baden-Baden mit "Ein Herz, das kann man nicht kaufen" an und belegte den 3. Platz. Als charmante Verkäuferin "in einer kleinen Plattenbar in Wien" betrieb sie in dieser romantischen Geschichte diskret Reklame für die Plattenbranche und sorgte somit für entsprechende Umsätze.

SWR Bear Family Records (Coverscan)

