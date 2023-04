Maite Kelly stellt ihr neues Album "Love, Maite: Das Beste … bis jetzt!" vor

Vor 30 Jahren hat Maite Kelly ihren ersten großen Hit "Roses of Red" geschrieben. zum Jubiläum kommt jetzt das Best Of-Album "Love, Maite: Das Beste … bis jetzt!" raus, das sie exklusiv bei SWR4 vorgestellt hat.

Maite Kelly und ihre Lieder

Seit ihrer Kindheit schreibt Maite Kelly Geschichten, Lieder und Hits. Sie schreibt für sich, für andere Künstler und als Jugendliche für die Kelly Family, mit der sie in den 90er Jahren weltweit erfolgreich war. Als Solokünstlerin drehen sich die Geschichten in ihren Liedern oft um die Liebe, die dem Album "Love, Maite: Das Beste … bis jetzt!" auch den Namen gegeben haben:

"Die Liebe ist das spannendste Paradox des Lebens. In der Liebe sind alle Gefühle drin und sie hat alles in sich. Deswegen komme ich nicht daran vorbei, über die Liebe zu schreiben, da sie einfach zu mir gehört."

So schön war die Albumpräsentation mit Maite Kelly

Maite Kelly sagt "Einfach Hello"

Auf dem Album sind 20 Titel, von denen viele neu bearbeitet und aufgenommen wurden. Mit dabei sind die Hits "Jetzt oder nie" oder "Einfach Hello". Und auch Lieder, die auf den ersten Blick gar nicht so erfolgreich waren, sind für Maite Kelly trotzdem sehr wichtig:

"Ich bin sehr dankbar, dass ich mit 43 schon ein 'Best Of' rausbringen darf. Zu sehen, wie ältere Titel von jungen Menschen neu entdeckt werden, das ist für mich eine unglaubliche Freude. Manche Lieder entwickeln sich erst ein paar Jahre nach der Veröffentlichung bei YouTube und anderen Portalen zum Hit. Das zeigt, dass die Lieder einfach ihren eigenen Lauf nehmen."

Maite Kelly und die Kelly Family

Das Best Of-Album “Love, Maite: Das Beste … bis jetzt!“ ist ein Rückblick, der bis an den Anfang der Karriere mit der Kelly Family geht. Maite Kelly tritt mittlerweile nicht mehr mit der Gruppe auf, spricht aber ganz offen darüber, wie wichtig die Familie für sie ist:

“Mein Vater war der erste, der mein Schriftstellerherz erkannt hat. Er hat gesagt, dass ich in erster Linie Texterin bin, der zuerst ein Satz und danach die Melodie einfällt, und das gibt es ganz selten. Ich habe immer Gedichte geschrieben, während meine Brüder schon ihre Instrumente gespielt haben. Sie haben mich dafür ausgelacht, aber mein Vater war schon immer mein größter Fan.“

Maite Kelly spricht mit SWR4 Moderator Matthias Methner im Studio. SWR Ronny Zimmermann

Maite Kelly und Roland Kaiser - ein Erfolgsduo

Den größten Erfolg in ihrer Solokarriere hat Maite Kelly mit dem Song "Warum hast du nicht nein gesagt" im Herbst 2014 gelandet. Das Duett mit Roland Kaiser ist zum Hit geworden, der bei YouTube über 150 Millionen Mal aufgerufen wurde und bei SWR4 oft gewünscht wird. Bis es zum gemeinsamen Song kam, hat es allerdings ein Weilchen gedauert.

"Roland Kaiser ist eine lebende Legende. Ich hatte zwei Songs geschrieben, die ich ihm zeigen wollte, hatte mich aber nicht getraut. Als wir dann bei der 'Carmen Nebel Show' Backstage waren, hat es geklappt, dank einer schlecht gekochten Minestrone. Wir haben dort gemeinsam die Suppe gegessen und uns darüber amüsiert und dann war das Eis zwischen uns gebrochen und ich habe ihm den Song gezeigt."

Maite Kelly und ein neues Album

Mit den Gewinnerinnen und Gewinnern im SWR4 Studio hat Maite Kelly in alle Lieder des Albums reingehört und erzählt, wie sie entstanden sind. Und sie hat auch noch Neuigkeiten mitgebracht. Nach dem Best Of "Love, Maite: Das Beste … bis jetzt!" ist schon ein neues Album fest geplant, für das sie schon an neuen Songs arbeitet.

Eine kleine Gewinnergruppe durfte im Studio die Albumpräsentation live verfolgen. SWR Ronny Zimmermann

Im SWR4 Promitalk spricht Maite Kelly über ihre erste Begegnung mit Roland Kaiser und wo die Sängerin die Ideen für Lieder hernimmt.