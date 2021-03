Schlagerstar Maite Kelly war bei SWR4 im Interview. Mit dabei hatte sie ihr neues Album "Hello" und eine wunderbare Aussage: "Wir sind alle chronisch unterumarmt, komm her, you need a hug."

SWR Maite Kelly hat vor vier Jahren in einem Interview mal erzählt, sie sei "eigentlich sehr schüchtern". Das versteckt die Künstlerin, DSDS-Jurorin, Geschäftsfrau und Mutter von drei Kindern dann aber hervorragend. Beispielsweise mit ihrem Temperament. Aber auch mit ihrem Fleiß, der sie regelmäßig neue Aufgaben erledigen lässt. Wie etwa das Schreiben und die Produktion ihrer Lieder. Daraus ist auch in diesem Corona-geprägten Jahr ein Album geworden, das "Hello" heißt. SWR Corona hat auch das Interview an diesem Frühlingstag geprägt. Denn Frühmoderator Jörg Assenheimer und Maite Kelly sind in zwei separaten Glasstudios untergebracht, um sich zu unterhalten. "Manchmal schreibe ich prophetische Lieder" Ihr Titel "Wenn wir uns wiedersehn" trifft den derzeitigen Zeitgeist, obwohl Maite Kelly ihn gar nicht explizit zur Pandemie geschrieben hat. "Manchmal schreibe ich prophetische Lieder" sagt die 41-Jährige dazu mit einem leichten Augenzwinkern. SWR Ganz besondere Texte auf dem neuen Album Es ist geradezu faszinierend, die Gehirnwindungen rund um die Texte, die auf dem neuen Album zu finden sind, von Maite Kelly in Worte fassen zu lassen. Besonders angetan ist Moderator Jörg als Fußballfan von dem Titel "Du gewinnst". Darin heißt es "du verdienst diesen Sieg… nimm den Liebespokal mit nach Haus … du gewinnst". SWR Am Ende des Interviews steht fest: Maite Kelly geht als Gewinnerin vom Platz und fasst die aktuelle Situation schöne zusammen: "Wir sind alle chronisch unterumarmt, komm her, you need a hug." Maite Kelly im SWR4 - Interview Das Video zur aktuellen Single "Hello" Und hier haben wir noch einen kleinen Ohrwurm :-)