Einschalten und genießen: Bevor Schlagerstar Beatrice Egli am Freitagabend vor vielen Fans auf dem SWR4 Open Air auftreten wird, kommt sie vor ihrem großen Auftritt live ins SWR4 Studio.

Wir blicken mit Beatrice hinter die Kulissen

Am Freitag, den 20. August, wird Beatrice Egli um 20 Uhr auf der Bühne beim SWR4 Open Air in Stuttgart stehen. Dort wird sie einzelne Lieder aus ihrem neuen Album "Alles was du brauchst" vor großem Publikum präsentieren. Wenige Stunden zuvor ist Beatrice Egli im Stuttgarter Funkhaus zu Gast.

SWR4 Moderatorin Michaela Grom wird im Interview den Grad der Aufregung bei Beatrice Egli kurz vor dem Soundcheck auf dem Schlossplatz überprüfen und mit ihr einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Wie sehr freut sich Beatrice Egli wieder vor tausenden Zuschauer*innen aufzutreten? Wie bereitet sich die Künstlerin auf ein Konzert vor? Wie lautet das Geheimnis der sympathische Schweizerin, immer gut gelaunt zu sein?

Beatrice Egli im Livestream: Beatrice Egli wird am Freitag, den 20. August 2021, von 14 Uhr bis 15 Uhr im Livestream zu Gast sein.

SWR mediensiegel/ Andreas Braun

Auch bei Florian Silbereisen war Beatrice Egli schon aufgeregt

Vergangenes Wochenende war Beatrice Egli schon bei "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag" von Florian Silbereisen in der ARD zu Gast. Davon postete sie ein Bild in einem schönen Sommerkleid und schrieb, dass sie "aufgeregt" sei. Wir sind gespannt, ob es ihr bei uns ähnlich geht.

