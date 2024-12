Kleine Statur, große Stimme: Brenda Lee gehörte in den 1960er-Jahren zu den populärsten Sängerinnen. "Little Miss Dynamite", wie sie genannt wird. Schon als Elfjährige schaffte sie den Durchbruch. Ihre Hits wie "I'm Sorry" oder "Rockin' Around the Christmas Tree" zählen zu den Pop-Klassikern. Der Kinderstar von einst ist nun 80 Jahre alt geworden.