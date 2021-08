Mit ihrer Debütsingle "Viel Glück Marie" hat sich die 29-jährige Sängerin Linda vorgestellt.

In Deutschland geboren und in Hongkong aufgewachsen, wurde Linda, als ihre Eltern zurück nach Deutschland zogen, Sängerin in der Schulband. Später sang die Nichte von Pop-Sänger Sasha auf der Tournee ihres Onkels im Backgroundchor und mit Sasha im Duett, besuchte Seminare zum Thema Songwriting und schrieb ihre ersten eigenen Songs in einem Studio in Stuttgart. Ein Highlight in ihrer noch jungen Karriere war ihr Auftritt bei den "Schlagerchampions" von Florian Silbereisen. Jetzt legt die Texterin und Komponistin mit Neuanfang die zweite Vorankündigung ihres Debütalbum "Echo" vor und sagt dazu: "Neuanfang" ist meine Hymne für alle Mutigen, die den Schritt in ein neues Glück wagen. Wenn man aktuell nicht glücklich ist, dann ist ein Neuanfang ein wichtiger Schritt in eine tolle Zukunft."