Man nehme ein sentimentales Liebesgedicht, die Melodie einer Zahnpasta-Reklame und eine Sängerin, die dieses Werk wenig ambitioniert auf Schallplatte bringt. Heraus kommt ein Welthit, der in über 80 Sprachen gesungen wird. Zu den Hauptakteuren dieser wechselvollen Geschichte zählen der Dichter Hans Leip, der Komponist Norbert Schultze, die Sängerin Lale Andersen und nicht zuletzt der Soldatensender Belgrad.

Aller Anfang ist schwer: insgesamt dreimal wurde "Lili Marleen" vertont. Die erste Melodie stammte vom Dichter Hans Leip selbst, die er zusammen mit seinen Versen 1915 niederschrieb und schnell wieder verwarf. Über zwanzig Jahre später veröffentlichte er sein Werk als "Gedicht im volkstümlichen Ton" in der Sammlung "Die kleine Hafenorgel".

Die zweite Fassung schrieb der Pianist Rudolf Zink, der Mitte der 1930er Jahre auf das Gedicht aufmerksam wurde. In diese Zeit fielen auch seine Auftritte zusammen mit Lale Andersen im Münchner Kabarett "Simplicissimus".

Der Dritte im Bunde wurde Norbert Schultze, der 1938 den Auftrag erhielt, Lieder aus der "kleinen Hafenorgel" zu vertonen, darunter auch "Lili Marleen". Das "Melodienrecycling" war auch damals schon beliebt: er verwendete hierfür eine Melodie, die er zwei Jahre zuvor bereits für eine Werbeschallplatte geschrieben hatte.

Man nehme einen Männerchor und ein paar Takte Zapfenstreich

Am 02. August 1939 stand Lale Andersen im Schallplattenstudio und nahm zwei Vertonungen von Leip-Gedichten auf: Für die A-Seite war "Drei rote Rosen" vorgesehen. Auf der Rückseite wurde "Lili Marleen" platziert. Der Orchesterleiter Bruno Seidler-Winkler zweifelte an einem kommerziellen Erfolg, deswegen schrieb er zu der Melodie von Norbert Schultze ein neues Arrangement. Er fügte einen Männerchor und ein paar Takte des preußischen Zapfenstreiches hinzu und benannte "Lili Marleen" in "Lied eines jungen Wachtpostens" um. Lale Andersen mochte diese Version nicht besonders. Schließlich sang sie "Lili Marleen" bereits seit einiger Zeit in der Zink-Vertonung als eine Art Chanson auf der Kabarettbühne. Sie nahm es jetzt mehr aus Neugier auf, um zu testen, welche Version dem Publikum besser gefiele. Es kam, wie es kommen musste: lediglich 700 Exemplare der Platte wurden verkauft.

Wien half mit einer Kiste Schallplatten aus

Die Kriegsumstände beeinflussten den weiteren Verlauf der Geschichte um "Lili Marleen" entscheidend. 1941 nahmen deutsche Truppen Jugoslawien ein und es erging der Befehl, den Sender Belgrad zu übernehmen und von dort aus täglich zwanzig Stunden Programm zu senden. Es mangelte allerdings an Schallplatten. Lediglich ca. 50 Stück standen für die Sendung zur Verfügung. Aus dieser Not heraus wurden beim Reichssender Wien einige Kisten mit Schallplatten organisiert.

Bei der Materialsichtung fand sich jede Menge Unpopuläres, "unerwünschte Musik" von jüdischen Komponisten und Künstlern und eine Electrola-Schallplatte mit der Aufschrift "Lied eines jungen Wachtpostens" gesungen von Lale Andersen. Dem Belgrader Sendeteam gefiel dieser Titel und so wurde er mehrmals täglich gesendet. Eines Tages entschieden die Radiomacher, den Titel nicht mehr zu spielen. Die Platte war nicht nur materialtechnisch abgenutzt - es war einfach zu viel des Guten gewesen.

Hörergrüße enden mit dem "Lied eines jungen Wachtpostens"

Wahre Fluten an Hörerpost erreichten darauf den Sender und alle wollten dieses "Lied des jungen Wachtpostens" wieder hören. Die Zuschriften kamen aus allen Himmelsrichtungen und so wurde den Machern erst bewusst, welche Reichweite ihr Programm hatte. Daraus entstand die Idee, eine Hörergruß-Sendung ins Leben zu rufen. In "Wir grüßen unsere Hörer" verlas der "junge Belgrader Wachtposten" Briefe und Grüße der Heimat an die Front und umgekehrt. Zum Sendeschluss wurde allabendlich um 21.57 Uhr die Platte von Lale Andersen aufgelegt. Das "Lied des jungen Wachtpostens" wurde zur Erkennungsmelodie des Senders und machte ihn zur populärsten Rundfunkstation Europas. Die erste Folge dieser Sendereihe wurde am 18. August 1941 ausgestrahlt. Um die eingehende Post zu bewältigen, richtete man sogar eine eigene Feldpostnummer ein. Die zunächst ungeliebte "Lili Marleen" wurde zum echten Hit und auch Kassenschlager. 1941 brachte die Electrola eine Nachpressung der Originalaufnahme von 1939 auf den Markt. Innerhalb kurzer Zeit gingen über eine Million Schellackplatten davon über die Ladentische.

Der Nazi-Führung mißfiel das Lied

Doch nicht überall herrschte Freude über diesen Erfolg. Die braunen Machthaber hatten ein wachsames Auge darauf geworfen. Für Goebbels war es das "Lied mit dem Totengeruch", seine Vertrauten kritisierten die Gagenforderungen von Lale Andersen als überzogen und alsbald wurde sie Opfer willkürlicher Schikanen. Zudem fing die Gestapo noch Briefe ab, die Lale Andersen an in die Schweiz emigrierte befreundete Juden schickte. Dies alles führte 1942 zum Auftrittsverbot der Künstlerin. Sie wurde in ihrer Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und ihre Schallplatten für den Rundfunk gesperrt. Aus Verzweiflung versuchte sie, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Die Gerüchteküche brodelte, die BBC in London mutmaßte eine KZ-Inhaftierung und meldete Lale Andersens Selbstmord. Daraufhin sah man sich in Berlin genötigt, diese Meldungen zu dementieren und das Auftrittsverbot wieder aufzuheben.

Die Ersatz-Einspielungen fielen sämtlich durch

Das ausgesprochene Rundfunkverbot hatte auch per Fernschreiben den Soldatensender Belgrad erreicht. Eilends griff man dort zu Alternativaufnahmen, die jedoch alle bei den Hörern durchfielen. Eine erneute Welle an Hörerzuschriften forderte die Rückkehr der "echten" Lili Marleen. Eines Abends passierte ein "Missgeschick" und die Lale Andersen-Aufnahme ging über Sender. Als aus Berlin keinerlei Reaktion erfolgte, blieb man dabei - bis zum Ende des Senders, der am 09. Mai 1945 verstummte.

Sir Winston Churchill liebte das Lied

"Lili Marleen" ging um die ganze Welt. Hunderte von unterschiedlichsten Aufnahmen existieren davon. In einer schweren Zeit vermochte es verfeindete Völker zu verbinden und die Waffen für drei Minuten schweigen zu lassen. Sir Winston Churchill hat es so sehr geliebt, dass er es zusammen mit seinen englischen Truppen in der afrikanischen Wüste sang und es sogar in der Londoner Albert Hall dirigierte.

Nach Kriegsende stellte sich sogar eine Art Happy End für das Lied ein, das an allen Fronten gesungen wurde. Dem Gedanken folgend, dass viele Soldaten wieder zu ihren geliebten Frauen zurückgekehrt sind, läuteten für "Lili Marleen" die Hochzeitsglocken. 1949 sang die Engländerin Anne Shelton "The wedding of Lilli Marlene". Ein Jahr später folgte die deutsche Fassung, bei der wiederum Hans Leip zum Einsatz kam und die Übersetzung schrieb: "Die Hochzeit der Lili Marleen". 1954 sang Lale Andersen diesen Titel für die Schallplatte ein - der Kreis hatte sich geschlossen.