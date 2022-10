Mary Roos: Launige Lesung aus neuem Buch

"Aufrecht geh'n" ist Titel und zugleich Motto der Autobiografie von Mary Roos. Beim SWR4 Festival in Stuttgart las die 71-jährige Schlagersängerin aus dem neuen Buch.

Mary Roos in ganz nah - Mary Roos in ungeheuer sympathisch: Die Zuhörer in der Stuttgarter Phoenixhalle konnten beim SWR4 Festival eine brillant aufgelegte Schlagersängerin erleben. Und einen ziemlich aufgeregten Star: "Das letzte Mal, dass ich vorgelesen habe, da war mein Sohn fünf Jahre alt." Doch an diesem Samstagnachmittag war sie eben zum Vorlesen, nicht zum Singen gekommen: aus ihrem neuen Buch "Aufrecht geh'n. Mein liederliches Leben".

SWR Patricia Neligan

Pe Werner schreibt das Leben von Mary Roos auf

Dabei war alle Aufregung unnötig: Es wurde ein äußerst vergnüglicher Streifzug durch Roos' langes Bühnenleben. 65 Jahre Rampenlicht sind es nun - seit 2019 nicht mehr als Schlagersängerin, aber immer noch auf der Kabarettbühne. Und da dachte sie sich, als sie mal wieder mit der Sängerin und ihrer Freundin Pe Werner zusammen saß: Da könnte man doch mal eine Autobiografie angehen. Pe Werner hat sie befragt und alles aufgeschrieben. Es kamen 270 sehr lesenswerte Seiten heraus, versicherte SWR4 Moderator Matthias Methner.

"Das Buch ist traurig, es ist lustig - und es ist nicht teuer."

Anekdoten aus der Kindheit in Bingen

Roos las von ihrer Kindheit im Hotel Rolandseck in Bingen am Rhein, das ihr Vater führte. "Meine Kindheit roch nach Metzelsuppe, Siebenundvierzig-Elf und Apfelkuchen", sagte sie - und verneigte sich tief vor der Lebensleistung ihrer Eltern. Einerseits. Anderseits gab es zu allem auch eine hübsche Anekdote, von der lebenslustigen, energischen Mutter wie dem kreuzehrlichen Vater.

Wilde Späße mit Bernhard Brink und Dieter Thomas Heck

So ging es im steten Wechsel von Lesung und Plausch. Etwa über den Durchbruch beim Französischen Publikum durch ein Konzert im legendären Pariser Olympia: Sie sang akzentfrei auf Französisch, obwohl sie sich tatsächlich mit ihren Schwiegereltern aus der Bretagne nur mit Händen und Füßen unterhalten konnte. Roos erzählte wilde Geschichten aus den 70ern von der Hitparaden-Tour mit ihren Schlagerkollegen. Als sie Bernhard Brink eine nackte Frau ins Hotelzimmer legten. Oder als sie Dieter Thomas Heck heimlich und wiederholt das Auto umparkten.

SWR Patricia Neligan

Mit Wolfgang Trepper auf die letzte Reise?

Roos sieht sich eben nicht nur als Brave und Tüchtige - daher auch der Buchuntertitel "liederliches Leben". Langweilig wollte sie nie sein, lieber eine "schrullige Olle". Und so erzählte sie über das Alter, das Altwerden - und das dabei Zufriedensein. Und sogar über die Pläne für das eigene Begräbnis plauderte sie - tatsächlich erwägt sie, ihren aktuellen Partner auf der Kabarettbühne Wolfgang Trepper samt ihrer Urne aus dem Flugzeug springen zu lassen, um ihre Asche zerstreuen zu lassen. Und bis dahin? Ist Mary Roos dankbar für das Erreichte. Und hat noch viel vor.

"Jeden Morgen, wenn ich aufwache, sage ich immer: Dankeschön!"

Die Autobiografie "Aufrecht geh'n. Mein liederliches Leben." (Rowohlt Verlag) erscheint am Dienstag, 18. Oktober.