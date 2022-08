Lale Andersen - mit einem Lied zum Weltstar

Das Lied "Lili Marleen" machte Lale Andersen in schweren Zeiten zum Weltstar. Nach dem Krieg feierte sie mit Seemannsschlagern große Erfolge. Am 29. August 1972 ist sie mit 67 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Den Titel "Lili Marleen" haben auch Marlene Dietrich, Al Martino, Freddy Quinn und Amanda Lear gesungen. Wer aber weltweiten Erfolg damit hatte, ist Lale Andersen. Sir Winston Churchill hat das Lied so sehr geliebt, dass er es mit seinen englischen Truppen in der afrikanischen Wüste sang und es sogar in der Londoner Albert Hall dirigierte. Für Joseph Goebbels hingegen war es das "Lied mit dem Totengeruch" und er ließ es verbieten. Ab Oktober 1942 durfte der Name Lale Andersens "wegen undeutschem Verhalten" nicht mehr in der Presse erscheinen.

Von "Lili Marleen" zu dem "Lied eines jungen Wachtpostens"

Am 02. August 1939 entstand die legendär gewordene Aufnahme mit Lale Andersen. Der Orchesterleiter Bruno Seidler-Winkler benannte "Lili Marleen" in "Lied eines jungen Wachtpostens" um und fügte einen Männerchor sowie ein paar Takte des preußischen Zapfenstreiches hinzu. Andersen mochte diese Version nicht besonders. Sie nahm es aber aus Neugier auf, um zu testen, welche Version dem Publikum besser gefiele. Es kam, wie es kommen musste: Lediglich 700 Exemplare der Platte wurden verkauft.

Waffenruhe mit Lale Andersen

Die Kriegsumstände beeinflussten den weiteren Verlauf der Geschichte um "Lili Marleen" entscheidend. 1941 nahmen deutsche Truppen Jugoslawien ein. Der Befehlt lautete: Den Sender Belgrad zu übernehmen und von dort aus täglich zwanzig Stunden Programm zu senden. Da das "Lied des jungen Wachtpostens" dem Belgrader Radio-Sendeteam gut gefiel, wurde es mehrmals täglich gespielt. Eines Tages entschieden sich sich dafür, es aus dem Programm zu nehmen. Daraufhin erreichte eine Flut an Zuschriften den Sender und alle wollten das "Lied des jungen Wachtpostens" wieder hören. Vom 18. August 1941 an wurde jeden Abend zum Sendeschluss um 21.57 Uhr die Lale Andersen-Platte aufgelegt. In einer schweren Zeit war es ihr möglich verfeindete Völker zu verbinden und - so wird es erzählt - die Waffen für drei Minuten schweigen zu lassen.

Nazis verbieten "Lili Marleen" und das "Lied des jungen Wachtpostens"

Doch nicht überall herrschte Freude über diesen Erfolg. Da der Titel laut den Nazis als mutlos und pessimistisch gesehen wurde, setzten sie ihn auf den Index. Auch die Sängerin hatte ein Auftrittsverbot, da sie Freundschaften zu jüdischen Emigranten in der Schweiz pflegte. Sie wurde in ihrer Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und ihre Schallplatten für den Rundfunk gesperrt.

Lale Andersens Suizidversuch

Aus Verzweiflung versuchte sie, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Die Gerüchteküche brodelte, die BBC in London mutmaßte eine KZ-Inhaftierung und meldete Lale Andersens Selbstmord. Daraufhin sah man sich in Berlin genötigt, diese Meldungen zu dementieren. Nach neun Monaten konnte sie ihren Beruf wieder ausüben. Der weltweite Erfolg des Liedes hatte sie vor weiteren Sanktionen bewahrt und vermutlich sogar ihr Leben gerettet.

Von der Bühne des Schauspiels und Kabarett

Durch den "Lili Marleen"-Erfolg geriet nahezu in Vergessenheit, dass Lale Andersen ursprünglich Schauspielerin und vor allem Kabarettistin war. Sie hatte die Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin besucht und spielte bereits im Alter von 18 Jahren auf der Bühne.

1931 bekam sie ein Engagement in der Kurt Weill und Bertold Brecht-Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", das ihre künstlerische Zukunft prägte. In diesem Stück musste sie singen und den so gefundenen Song-Stil pflegte sie später weiter auf den Bühnen des Kabaretts. Im Rollkragenpullover sang sie Shanties und Chansons. Doch richtig singen, so urteilten die Kritiker, könne sie eigentlich nicht.

Die Urfassung der "Lili Marleen" entstand im Kabarett

Bereits als Dreizehnjährige hatte sie ihre Liebe zur Lyrik entdeckt, sang aber keine Schlager, sondern vertonte Gedichte. In diesem Zusammenhang war sie auf die Werke des Schriftstellers und Grafikers Hans Leip aufmerksam geworden. In dessen Gedichtsammlung "Die kleine Hafenorgel" fand sich auch die Geschichte von "Lili Marleen", die der Pianist und Komponist Rudolf Zink für Lale Andersen vertont hatte.

"Als der Krieg endlich vorbei war, geschah etwas Merkwürdiges. Im Schein greller Neon-Röhren geriet zu meiner großen Überraschung die von mir besungene alte Gaslaterne nicht etwa in Vergessenheit. Nein, man stellte ihr Abbild auf allen Bühnen diesseits und jenseits des Ozeans auf und mich darunter. Die Männer wollten wissen, wie das Mädchen aussah, dessen Stimme man Nacht für Nacht auf beiden Seiten der Front gelauscht hatte."

Folklore, Chansons und Seemannslieder

Gastspielreisen führten sie in den 1950er Jahren durch ganz Europa, Kanada und die Vereinigten Staaten. Am liebsten sang sie Folklore und Chansons. Allerdings begeisterte sich das Publikum am meisten für ihre maritimen Schlager und ihre eigene Art der Seemannslieder.

Später war sie in vielen TV-Unterhaltungssendungen wie zum Beispiel der "Haifischbar" zu sehen. Hinzu kamen gelegentliche Schauspielrollen in Fernsehspielen. 1967 fasste Lale Andersen den Entschluss, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Zwei Jahre später nahm sie das amerikanische Nachrichtenmagazin "Times" in die Liste der bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts auf.

Lale Andersens Privatleben - drei Kinder und zwei Hochzeiten

Mit 16 verliebt sie sich in den zehn Jahre älteren Maler Paul Ernst Wilke, den sie bald heiratet. Mit 24 Jahren hatte sie bereits drei Kinder: Björn, Carmen-Litta und Michael. 1929 verließ sie die Familie und ging nach Berlin. 20 Jahre später heiratete sie den Schweizer Komponisten Artur Beul, der auch viele Lieder für sie schrieb.

Ein Grab auf Langeoog

1972 veröffentlichte sie ihre Biografie unter dem Titel "Der Himmel hat viele Farben - Leben mit einem Lied", die wochenlang in der "Spiegel"-Bestsellerliste geführt wurde. Während einer Lesereise starb sie nach langer Krankheit am 29. August 1972 in einer Wiener Klinik. Auf ihren Wunsch hin wurde sie auf ihrer geliebten Nordseeinsel Langeoog, wo sie auf ihrem Anwesen "Sonnenhof" ihr ganz persönliches Refugium gefunden hatte, beigesetzt.

