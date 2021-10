Laura Wilde mit "Zurück in die Zukunft"

"Wer hat an der Uhr gedreht – ist es wirklich schon so spät?", fragt Laura Wilde in ihrer aktuellen Single "Zurück in die Zukunft".

Und gleich zweimal fühlen wir uns tatsächlich an früher erinnert: "Wer hat an der Uhr gedreht?" fragte doch schon der rosarote Paulchen Panther in den 1970er Jahren, und "Zurück in die Zukunft" war eine Science-Fiction-Filmkomödie aus den 80-ern. Als der zweite Teil dieser Trilogie damals in die Kinos kam, fing Laura Wildes Zukunft gerade an, denn sie wurde 1989 geboren.

Ganz schön passend also ihr musikalischer Blick "Zurück in die Zukunft", wobei die aktuelle Single aus dem Album "Unbeschreiblich" weniger Science-Fiction ist, als vielmehr ein für Laura Wilde typischer, romantischer Blick in die Glaskugel, ein moderner Song mit dem gesungenen Wunsch, die Zeit einfach mal anhalten zu können: "Komm mit zurück … wir beamen uns in eine neue Zeit, goodbye Vergangenheit…"