Mit „1000 und eine Nacht“ gelang Klaus Lage über Nacht der große Durchbruch. Die Textzeile "und es hat 'Zoom' gemacht' hat es in den deutschen Sprachgebrauch geschafft.

Bereits im Elternhaus besaß die Musik einen hohen Stellenwert. Die Mutter spielte Akkordeon, der Vater sang. Klaus Lage war Mitglied im Kinder- und Schulchor und auf dem Schulweg war das Nachsingen der Hits, die er bei Radio Luxemburg gehört hatte, angesagt. Little Richard und Elvis Presley waren seine Favoriten. „Rock’n’Roll hat mich geprägt, auch wenn ich kein Rockabilly-Künstler geworden bin“ erzählte Lage.

Eine kaufmännische Ausbildung hatte er abgebrochen, um nach Berlin zu gehen. Dort sammelte er erste berufliche Erfahrungen als Erzieher und Sozialpädagoge in einem Kinderheim. Aber schon zu dieser Zeit zog es ihn auf die Bühne. Mit 26 Jahren konzentrierte sich der gebürtige Soltauer dann ganz auf die Musik.

Zunächst spielte er im „Berliner Rock Ensemble“ als Sänger und Gitarrist mit, verließ das Quintett aber trotz erster Erfolge, um als Liedermacher aufzutreten. „Anfänglich war in meinem Auftragsbuch sehr viel Platz“ erinnerte er sich im Gespräch. Um über die Runden zu kommen, arbeitete in der Kneipe oder als Ausfahrer. „Das war schon ein Lebenskampf.“

"Alle ham's geschafft außer mir"

Langsam machte er sich in der Berliner Folk-Club-Szene einen Namen: „Die Gage betrug zwischen zwanzig und fünfzig DM.“ 1978 nahm er seine erste Schallplatte auf und nahm sich dabei selbst auf die Schippe: „Alle ham’s geschafft außer mir“. „Ich war schon immer ein bluesiger Liedermacher, der zunehmend eigene Sachen geschrieben hat.“ Dennoch möchte er sich musikalisch nicht festlegen lassen, denn sein Repertoire ist breit aufgestellt. Zusammenfassend gesagt singe er deutsche Lieder, so Lage.

Klaus Lage (2.v.r.) & Band 1984 Imago imago images / Frinke

1980 veröffentlichte er sein erstes Album: „Zunächst wurde ich belächelt, weil ich noch immer Rockmusik gemacht habe. Das war damals nicht angesagt.“ Die Weisheit, dass aller guten Dinge drei sind, galt auch bei ihm: Sein drittes Album („Stadtstreicher“) brachte den Durchbruch. Der darauf enthaltene Song „Mit meinen Augen“ bescherte ihm 1983 einen Hit und zur Premiere in der ZDF-Hitparade.

Dieter Thomas Heck lobt Klaus Lage

In Dieter Thomas Heck fand Klaus Lage einen uneingeschränkten Befürworter seiner Musik. In seiner Ansage lobte er: „Ein Rocker par excellence, ein hervorragender Jazzmusiker, ein Mensch, der die Musik eigentlich gepachtet hat, im Herzen trägt“. Zwar reichte es für keine Platzierung in der Spitzengruppe, aber ansonsten war er bereits gut im Geschäft. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allein in der Zeit zwischen Januar und August 1983 bereits 163 Konzerte in der Bundesrepublik gegeben.

Stotterstart für "1000 und eine Nacht"

Seine Sternstunde kam 1984 mit dem Lied „1000 und eine Nacht“. Doch der Partyklassiker und Ohrwurm hatte zunächst - zumindest in Bezug auf die ZDF-Hitparade - Ladehemmung. Als er das Lied im Juni vorstellte, war die Reaktion verhalten. Doch während der Sommermonate wendete sich das Blatt: Die Platte konnte sich hoch in den Singlecharts platzieren und führte viele Rundfunkhitparaden an. Dies führte dazu, dass Klaus Lage mit dem Lied in Berlin noch einmal auftreten durfte. Im zweiten Anlauf erzielte er ein sensationelles Ergebnis: 44,3 % aller Zuschauer wählten es als Favorit.

Mit "Faust auf Faust" im Tatort-Kinofilm

Als dem pöbelnden Duisburger Tatort-Kommissar Horst Schimanski alias Götz George 1985 der Sprung auf die Kinoleinwand gelang, war Klaus Lage an dem Erfolg maßgeblich beteiligt. Mit seiner Titelmusik „Faust auf Faust“ zu dem Film „Zahn und Zahn“ landete er einen Coup. Schauspieler und Musiker bildeten ein starkes Team und hinzu kam, dass sich Götz George für den Titelsong wirklich begeisterte. Auch 1990 gingen Schimanski und Klaus Lage in „Unter Brüdern“ entsprechend dem Titellied „Hand in Hand“.

Götz George in "Zahn um Zahn" als Kommissar Horst Schimanski picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives

Auch bei den Tatort-Verantwortlichen hatte seine Musik Zuspruch gefunden. Für den Streifen „Zabou“ komponierte er „Now you’re gone“ und war zudem in einer Nebenrolle als Koch zu sehen. Als Highlight seiner Karriere bezeichnete der Musiker die Zusammenarbeit mit Joe Cocker, der den Titelsong interpretierte. Lage erinnerte sich: „Cocker war mit seiner Band zu dieser Zeit auf Europa-Tournee und an den spielfreien Tagen entstanden die Aufnahmen in einem Studio in Tutzing.“

Klaus Lage (1987) Imago imago images / teutopress

Dann kam Disney und das Musical

Fünf Jahre später kamen die Walt Disney-Studios auf Lage zu, um beim Film-Projekt "Toy Story" mitzuarbeiten. Er übersetzte und interpretierte vier Songs des von Randy Newman geschriebenen Soundtracks. Die Herausforderung, in größerem Rahmen selbst zu schauspielern, hat er noch im selben Jahr angenommen. Im von Diether Dehm geschriebenen Musical „Stars“ stand Klaus Lage in der Hauptrolle auf der Bühne.

All diese Aktivitäten sorgten für einen randvollen Terminkalender. Klaus Lage, der wegen seiner markanten und etwas rauchigen Stimme den Beinamen „der deutsche Joe Cocker“ bekam, begleitete viele seiner Alben - manche mit Gold oder Platin ausgezeichnet - mit entsprechenden Tourneen, die ihn durch ganz Deutschland führten. „280 Tage im Jahr war ich weg“ resümierte er.

Klaus Lage (2004) Imago imago images / BRIGANI-ART

Heute macht er nach wie vor Musik, lässt es jedoch ruhiger angehen. Er arbeitet selbstbestimmt, ohne Druck und vor allem ohne den ganzen Hype drum herum. 2010 besann er sich beispielsweise auf seine Berliner Anfänge und ging als Solo-Künstler auf Tour. Nur er und seine Gitarre standen auf der Bühne, was beim Publikum sehr gut ankam. Der „Alleingang“, so der Titel des Programms, lief so gut, dass es eine Fortsetzung und darüber hinaus einen Mitschnitt auf CD gab. Sogar Lieder wie „1000 und eine Nacht“ oder „Faust auf Faust“ funktionierten in diesem Rahmen.

Das genaue Gegenteil verfolgte er 2018 im „Big Band-Projekt“, das er zusammen mit der „Big Band der Bundeswehr“ auf die Beine stellte. Seine Lieder für zwanzig Musiker in völlig anderen Arrangements auf die Bühne zu bringen war eine ganz besondere Herausforderung. Wie gut dies gelungen ist, beweist eine gleichnamige CD, die, wie alle neuen Produktionen von Klaus Lage, bei seinem eigenen Plattenlabel erschienen sind.

Klaus Lage (2018) Imago imago images / Hartenfelser

Seinen 70. Geburtstag sieht der Vollblutmusiker gelassen. Die Hauptsache ist, gesund zu bleiben und die Hoffnung, dass dies noch einige Jahre so bleibt. Seit 2008 ist er in Bremen zuhause und kommt gerne den Aufgaben eines vierfachen Großvaters nach. Außerdem liegt das Weserstadion bei ihm „um die Ecke“ und er geht als Werder Bremen-Fan gerne und oft zu seinem Verein. Er selbst ist leidenschaftlicher „Doppelkopf“-Spieler und trifft sich regelmäßig in der Gruppe. Der Spieleinsatz wird für einen guten Zweck gespendet.

Statt einem rauschenden Geburtstagsfest soll es eine neue Platte geben: „Da hab‘ ich mehr davon.“ Er dachte an ein Album, auf dem aus jedem Lebensjahrzehnt ein großer Hit vertreten sein soll. Es bleibt also spannend und vor allem die Gewissheit, dass Klaus Lage uns weiterhin musikalisch begleiten wird.