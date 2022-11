Kinderstar und Teenageridol Cornelia Froboess

Sie war Kinderstar, Teenager-Idol und erfolgreiche Schlagersängerin, bevor sie sich ganz dem Schauspiel- und Theaterfach widmete. Als "kleine Cornelia", "Conny" und Cornelia Froboess machte sie beispiellos Karriere. Wir blicken auf ihre Anfänge zurück, als mit dem Erklimmen eines Stuhls und einer Badehose alles begann.

Papa Gerhard Froboess hatte einen neuen Schlager mit dem Titel "Pack’ die Badehose ein" geschrieben. Er brachte die Noten in Begleitung seiner kleinen Tochter zu Hans Carste, dem damaligen Sendeleiter beim RIAS Berlin, der dem Mädchen eine Tafel Schokolade schenkte. Als Dank sollte sie ihm ein Lied singen, was Carste so entzückend fand, dass er sie in eine der nächsten Quizveranstaltungen im Rundfunk einladen wollte. Wenig später war die kleine Cornelia in "Mach’ mit", einer Sendung mit Hans Rosenthal als Quizmaster, zu Gast. Um ans Mikrofon zu gelangen, musste sie auf einen Stuhl klettern. Dann trällerte sie unbekümmert zwei Lieder: "O, diese Göre" und "Pack’ die Badehose ein".

Die kleine Conny bei einem Foto-Shooting zu "Mit dir möchte ich noch mal zur Schule geh'n" dpa Bildfunk picture alliance / United Archives/Roba Archiv

"Herr Froboess, warum haben Sie uns Ihre Tochter verschwiegen?"

Am anderen Tag war das siebenjährige Mädchen Gesprächsthema in ganz Berlin. Die Schallplattenfirma Electrola meldete sich prompt beim Papa: "Herr Froboess das geht ja nicht, warum haben Sie uns Ihre Tochter verschwiegen?" Das Lied von der Badehose existierte seinerzeit bereits in einer Fassung mit den Schöneberger Sängerknaben und nun wollte die Plattenfirma partout eine Neuaufnahme - zusammen mit der kleinen Cornelia. "Und dann haben wir das Lied in einer Kirche, vermutlich wegen der Akustik oder weil alle anderen Tonstudios noch kaputt waren, aufgenommen" erinnerte sich Cornelia Froboess im Interview mit SWR4. Das Lied wurde ein Riesenerfolg und für die kleine Cornelia war die Kinderzeit vorüber.

Vom Kinderstar bis hin zur erwachsenen Cornelia Froboess - dieses Doppelalbum brachte ein Wiederhören mit längst vergriffenen Titeln. Unter dem Motto "Die kleine Cornelia - die große Conny" war bereits 1968 eine Einzel-LP erschienen, der dasselbe Konzept zugrunde lag. Eine Hälfte der Spielzeit gehörte den Liedern aus der Schellack-Zeit der frühen 50er Jahre, die andere beinhaltete die Hits als Teenager-Idol und die Schlager-Erfolge der 60er-Jahre. SWR Odeon (Coverscan)

"Söckchen gingen nicht mehr"

Mitte der 50er Jahre wurde es für die mittlerweile heranwachsende Conny schwierig und sie fühlte sich unwohl in ihrer Rolle: "Die Kinderlieder waren nicht mehr adäquat, die Söckchen gingen nicht mehr und die Perlonstrümpfe waren eigentlich ein bisschen blöde" erzählte sie uns im Gespräch. Sie ging mit ihrem Vater nach Zürich und arbeitete dort in einem Café, in dem auch das Jochen Brauer-Sextett gastierte. Im Erdgeschoss sang sie ihre bereits bekannten Lieder für die Caféhaus-Gäste und in der Bar im Obergeschoss spielte die Band, der ihre Aufmerksamkeit galt. Eines Tages kam der Produzent Nils Nobach vorbei und sagte zu Connys Vater: "Gerhard, ich habe hier einen wahnsinnigen Titel! "Diana" von Paul Anka - das wäre doch etwas für Deine Tochter. Damit könnten wir doch wieder neu starten."

Cornelia Froboess über den Orchesterleiter Erwin Lehn

Die Nummer gefiel allen auf Anhieb und Conny Froboess studierte den Titel mit dem Jochen Brauer-Sextett ein. Im Januar 1958 stand Conny im Studio und nahm "Diana" für die Schallplatte auf. Begleitet wurde sie von Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester. An die Zusammenarbeit mit ihm denkt sie gerne zurück: "Ich habe ihn geliebt, andere haben ihn gefürchtet, weil er sehr streng und korrekt war. Aber ich habe mich immer behütet gefühlt bei ihm. Wenn Erwin Lehn dirigiert hatte, konnte mir nichts passieren." Kurze Zeit später platzierte sich der Titel bereits in den Bestseller-Listen und wurde der Renner des Jahres.

Die "kleine Conny" nimmt Abschied vom Schlager

Szene aus dem Film "Hilfe - Meine Braut klaut" mit Peter Alexander und Conny Froboess dpa Bildfunk picture-alliance / dpa

Die Zeit blieb nicht stehen und auch Cornelia Froboess entwickelte sich weiter. Anfang der 1960er war aus der „kleinen Cornelia“ die „große Conny“ geworden. Sie präsentierte sich nun als erfolgreiche Schlagersängerin. 1967 nahm sie vom Schlager Abschied und widmete sich nur noch ihren Aufgaben als Schauspielerin, denen sie bereits seit einigen Jahren den Vorzug gegeben hatte. Dass sie auch dieses Fach ausgezeichnet beherrschte, belegen zahlreiche renommierte Auszeichnungen.

Cornelia Froboess sammelt mit Leidenschaft Papier

Eines hat sich im Laufe der vielen Jahre jedoch nicht geändert, wie sie uns im Interview verriet: sie ist begeisterte Sammlerin von Büromaterialien und bezeichnet sich selbst als "Papier-Fetischistin". Dies begann im Kindesalter in den Ruinen von Berlin. Zusammen mit ihrer Freundin ist sie in einer ausgebombten Papierfabrik eingestiegen. Von dort haben die beiden Blöcke und Formulare mitgenommen, um daheim damit „Post“ zu spielen. Wer vermutet, dass sie exzessive Schreiberin ist und alles benutzt, irrt. Sie stapelt es zu Hause, freut sich daran und verschenkt vieles davon wahnsinnig gerne an gute Freunde. Mögen ihr zu ihrem Ehrentag viele schöne, neue Blöcke für die Sammlung ins Haus geschickt werden.

Besondere Plattencover von Cornelia Froboess

1958 entstand "Wenn die Conny mit dem Peter" mit Conny in ihrer ersten Hauptrolle. Doch die Ausgabe der Duette auf einer Platte war problematisch, da beide bei verschiedenen Plattenfirmen unter Vertrag standen. Daher kamen die Duette mit Gesangs-Partnern "aus dem eigenen Haus" heraus: Conny sang zusammen mit Will Brandes und Peter Kraus mit Micky Main. Allerdings existierte für Werbezwecke eine Sonderpressung mit den Original-Filmaufnahmen. Diese Rarität ist hier zu sehen. SWR Hans-Jürgen Finger -