Kerstin Ott legt mit "Nachts sind alle Katzen grau" den Titelsong aus ihrem im September folgenden vierten Longplayer vor.

Kaum eine andere Solokünstlerin hat die deutschsprachige Popmusik in der letzten Zeit so geprägt wie die Sängerin aus Norddeutschland. Die vergangenen Monate hat Kerstin Ott dazu genutzt, in Ruhe über ihre unglaublichen Erfolge nachzudenken, und sie erklärte dazu: "Es hat sehr gutgetan, nach so viel Action einmal den Kopf freizubekommen, die Batterien aufzuladen, den Lärm auszublenden und ungestört in mich hineinzuhorchen …". Die Erkenntnisse aus diesem Selbstfindungsprozess hat Kerstin Ott auf dem kommenden Album "Nachts sind alle Katzen grau" festgehalten.