Ein Karnevalslied als Nationalhymne? So eine Verrücktheit kann es doch nur zu den tollen Tagen geben, oder? Weit gefehlt! Hinter heiterem Schunkeln und eingängigem Refrain verbirgt sich ab und an ein tieferer Sinn, wie uns die Schlagergeschichte lehrt.

Deutschland lag in Trümmern, die Menschen hatten kaum das Notwendigste zum Leben. 1948 änderte sich vieles von einem Tag auf den anderen. Schaufenster, die am Vortag nichts außer gähnender Leere präsentierten, zeigten Waren in Hülle und Fülle. Dieses Wunder hatte einen Namen: Währungsreform! Der Kölner Komponist Jupp Schmitz und der Textdichter Kurt Feltz griffen dieses Ereignis auf und erdachten einen Schlager, der in der Karnevalssaison 1949/50 zum beliebtesten Gassenhauer wurde: "Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt, wer hat so viel Pinke Pinke, wer hat so viel Geld?".

Wer hat so viel Pinke Pinke?

Mit diesem Schunkellied trafen die beiden Autoren den Nerv der Zeit. Die humorvolle Geschichte über die Ehefrau, die ihren Mann nach dem Stammtischbesuch zuhause mit allerlei Neuerwerbungen in punkto Wäsche, Schuhe und Strümpfe überraschte, spiegelte die Auswirkungen der Währungsreform wieder. In Anbetracht des nur spärlich zur Verfügung stehenden Taschengeldes war das Entsetzen des Göttergatten mehr als verständlich. Trotz allseits klammer Kassen kurbelte der Ohrwurm die Umsätze an. Für vier Mark (neue D-Mark!) war die Platte damals zu haben. Auch wenn der Ursprung weit zurückliegt, blieb die bange Frage immer aktuell. Das Lied überdauerte alle musikalischen Moden und wird heute noch gesungen - die Titelzeile wurde zum geflügelten Wort.

Das Beste vom "Karneval anno dazumal"

Die Nationalhymne von Trizonesien

Bereits ein Jahr zuvor entstand ein Karnevalsschlager, der ebenso treffend den Zeitgeist widerspiegelte. Damals war Westdeutschland in eine französische, englische und amerikanische Zone eingeteilt und wurde salopp als "Trizonesien" bezeichnet. Der singende Bäckermeister Karl Berbuer machte sich in einem Lied darüber lustig und nahm die Besatzungsmächte gehörig auf die Schippe. Der "Trizonesien-Song" entwickelte sich zu einem Gassenhauer, der den Menschen im kriegszerstörten Deutschland wieder ein wenig Selbstbewusstsein gab. Die unglaubliche Popularität des Liedes führte dazu, dass es bei mehreren offiziellen Anlässen als Nationalhymne gespielt wurde, nachdem das Deutschlandlied damals noch verboten war und erst 1952 (ohne die ersten beiden Strophen) wieder verwendet werden durfte.

Falsche Monde und grüne Ampeln

Gute Stimmung mit Trude Herr (hier in einer Filmszene) Imago Imago -

Auch in späteren Jahren boten aktuelle Ereignisse Stoff für karnevalistische Schlager. 1952 wurden in Köln die ersten Verkehrsampeln eingeführt und Günter Eilemann dichtete die passenden musikalischen Verhaltensregeln. "Etz kütt et rut, rut, rut, da musste stonn. Dann kütt et jrön, jrön, jrön, da darfste jonn" geriet auf Anhieb zum Riesenhit. Für weltweiten Gesprächsstoff sorgte 1957 "Sputnik", der erste Satellit im All. Prompt reagierten darauf die Musikschaffenden und in der nachfolgenden Karnevalssaison schunkelten die Narren zu dem Schlager von Trude Herr und Kurt Adolf Thelen "Schwör' mir nicht Treue beim Mondenschein, der Mond, der könnt' ein Sputnik sein - und so 'nem Satellit, dem trau' ich lieber nit."

Stadtpolitik mit dem Karnevalshit

Bläck Fööss 1974 Imago Imago -

Wie passt man die Redewendung "die Kirche im Dorf lassen" am besten auf Kölner Verhältnisse an? Diese Fragestellung tat sich Anfang der 1970er Jahre auf, als die Stadt Köln in der Bevölkerung heftig umstrittene Sanierungspläne bekannt gab. Der Texter Hans Knipp und Hartmut Priess, Bassist der Bläck Fööss, hatten mit "Mer losse d'r Dom en Kölle" die zündende Idee. Die Vorstellung, dass der Kreml auf dem Ebertplatz stehen würde oder der Louvre am Rhein, spiegelte überspitzt die angedachten Veränderungen im Kölner Stadtbild wieder. Das Lied voller Humor und Witz wurde in der Karnevalssaison 1973/74 der erste große Hit für die Bläck Fööss.

Nonsens in Noten

Heute bieten andere Anlässe Vorlagen für Songs zum Schmunzeln. Beispielsweise Casting-Shows wie "Germany's next Topmodel", die Comedian Chris Boettcher in seinem Lied "Zehn Meter geh'n" durch den Kakao zog. Wenn auch nicht jeder Nonsens in Noten mit solch einer Geschichte aufwarten kann, so haben sie - ob "Kornblumenblau" oder "Hulapalu" - eines gemeinsam: Sie verbinden Menschen, lassen sie gemeinsam feiern, singen, tanzen, lachen und die Sorgen des Alltags vergessen. Mit entwaffnendem Humor wider den tierischen Ernst - idealerweise nicht nur in der fünften Jahreszeit.