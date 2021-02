Die Lieder von Karl Berbuer werden heute noch gesungen. Zu den bekanntesten zählen "Heidewitzka, Herr Kapitän", "Das kannst Du nicht ahnen" und der "Trizonesien-Song". Als in den 1950er Jahren der Camping-Urlaub in Mode kam, nahm er diesen ebenso auf die Schippe und sang "Do laachst do Dich kapott, dat nennt mer Cämping". Seit 1924 hatte sich Berbuer aktiv am Kölner Karneval beteiligt.

SWR Electrola (Coverscan)