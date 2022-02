Julian David mit "Feuerfunkenregen"

Julian David, zu Beginn seiner Karriere Gründungsmitglied und Gesicht der erfolgreichen Formation "voXXclub", meldet sich mit einem neuen Song zurück.

Auch an ihm ist die Pandemie nicht spurlos vorbeigezogen. Der Sänger durfte, wie so viele im ShowBizz, das nicht mehr leben, was sein Leben so erfüllt. Mit "Feuerfunkenregen" erscheint, zweieinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Album, ein erster Vorgeschmack auf das, woran er seit Monaten arbeitet. Julian Davids neue Songs, unterstreichen sein Credo: Das Leben so zu nehmen, wie es ist. Und so sprüht die Ballade "Feuerfunkenregen" vor Optimismus: "Wir sind stärker … immer wieder strahlt die Welt … und wir freuen uns auf das, was da noch kommt." Wir freuen uns auf Neues von Julian David.