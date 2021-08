Seine Karriere ist eng mit dem Eurovision Song Contest verbunden, den er als Einziger in der Musikgeschichte gleich dreimal gewann. Mit "Hold me now" hatte der Ire seinen größten Erfolg.

Johnny Logan kam in Australien zur Welt, doch bald wanderte seine Familie nach Irland aus. Das musikalische Talent wurde ihm in die Wiege gelegt, denn sein Vater war ein berühmter Operntenor. Schon im Alter von zwölf Jahren begleitete er ihn auf dessen Konzertreisen. Zum Zeitvertreib sang er zusammen mit seinem Vater in den Garderoben der großen Konzerthallen.

Zuspruch vom Vater

Er lernte Gitarre spielen und begann, eigene Songs zu komponieren. Der Vater ermutigte ihn, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, doch nach der Schule absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Elektriker und spielte in Pubs, um seine Finanzen aufzubessern.

„Als ich Elektriker war ging ich in der Mittagspause mit meiner Gitarre zu den Leuten, die vor Ort waren, um sie zu unterhalten. Den ersten Talentwettbewerb gewann ich mit 17 Jahren für meine damalige Firma. Die hatten mich bei einem „Bier-Talentwettbewerb“ angemeldet. In dieser Nacht spielte ich wohl sechs Stunden lang Gitarre“ erzählte er vor einiger Zeit im SWR-Interview.

Die Anfänge machte Logan im Musical

Seinen ersten professionellen Auftritt hatte er 1976 im Rockmusical „Adam and Eve“ mit der Hauptrolle und ein Jahr später sah man ihn als „Joseph“ im gleichnamigen Werk von Andrew Lloyd Webber. Erste Meriten als Singer und Songwriter verbuchte er 1979, als er mit dem Song „Angie“ im irischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) den zweiten Platz erreichen konnte.

Ein Jahr später sollte er selbst im Finale dieses Wettbewerbs im Rampenlicht stehen. Der irische Komponist Shay Healy, aus dessen Feder der Beitrag „What’s another year“ stammt, hatte das Stück mit Johnny Logan aufgenommen. Es machte ihn zum Weltstar: „Ich hab‘ nicht im Traum daran gedacht, zu gewinnen. Ich erinnere mich, dass ich wie wild herumgesprungen bin und wohl jeden umarmt habe. Katja Ebstein hat mich mindestens fünfzehn oder zwanzig Mal geküsst.“

Der Absturz kam prompt

Doch nach dem Höhenflug folgte der Absturz. Seine Manager zerstritten sich und das auf seine Kosten. Das verdiente Vermögen ging verloren und er musste sogar sein Haus verkaufen. Viereinhalb Jahre dauerte diese Misere an, in denen er zur Sicherung des Lebensunterhalts seiner Familie wieder in Nachtclubs auftreten musste. Darüber hinaus begann es, in seiner Ehe zu kriseln. In dieser Zeit komponierte er das Lied „Hold me now“, welches er seiner Frau widmete.

Kurz nachdem seine Ehe endgültig zerbrochen war, trat er mit diesem Lied beim Eurovision Song Contest an und konnte 1987 ein zweites Mal den Wettbewerb für Irland gewinnen. Nach wie vor singt er das Lied gerne, erzählte er im Gespräch und erinnerte sich an einen Boutiquen-Besuch auf der 5th Avenue in New York: „ Plötzlich wurde die Dance-Version von „Hold me now“ gespielt. Ich dachte nur „wow“, das bin ja ich und tanzte wie wild durch den Laden. Erst dann realisierte ich, dass ich in New York bin, wo mich niemand kennt.“

Dankbar für gute und für schlechte Zeiten

Zwei Siege als Sänger und einer als Komponist - mit dieser Bilanz ist er in die Grand Prix-Geschichte eingegangen und wird von vielen deswegen als Legende bezeichnet. Er findet dies super, fühlt sich jedoch nicht als solche. Interviews zu geben, zu singen und Auftritte zu haben - das wäre einfach sein Leben: „Dafür bin ich dankbar - für die guten und schlechten Zeiten, denn ohne die schlechten hätte ich die guten nie so genießen können.“

Eine besonders schlechte Phase begann 1993 mit dem Tod seines Vaters. Logan hatte ihn sehr verehrt und immer das Gefühl, zu wenig Zeit mit ihm verbracht zu haben. Hinzu kam der zunehmende Erfolgsdruck, der Alkoholkonsum stieg immer weiter. Johnny Logan erinnerte sich, dass er zu dieser Zeit bei einem Musical engagiert war und auf einmal seinen den Text vergaß und sich anstrengen musste, ihn sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Kurz bevor seine Mutter im Jahr 2011 verstarb, hatte er sich vorgenommen, vom Alkohol loszukommen, was ihm auch gelang.

Heute kann Johnny Logan sich aussuchen, was er macht

Heute geht es ihm gut, sowohl gesundheitlich, finanziell und vor allem künstlerisch: „Ich kann machen, was ich will. Ich bin als Singer und Songwriter endlich vollkommen, denn ich bin nicht Teil des kreativen Prozesses, sondern ich habe ihn voll und ganz unter Kontrolle“ berichtete er im SWR-Interview. Ganz gleich, mit welcher Stilrichtung er auftritt - ob Pop, Balladen, irische Musik oder als Musical-Darsteller, wie beispielsweise in jüngerer Zeit als „König Artus“ im keltischen Rockmusical „Excalibur“ - kann er das Publikum begeistern.

Die Verbundenheit mit dem Eurovision Song Contest blieb bestehen, ob als Mitglied der Jury, bei der Punktevergabe oder als Gaststar. Jedoch steht er der Veranstaltung trotz alledem etwas distanziert gegenüber, denn die Zeiten haben sich geändert. Wo früher ein großes Orchester gespielt hat und das Lied im Mittelpunkt stand, wird heute der Schwerpunkt auf die Bühnenshow gelegt. Das alles liegt ihm nicht mehr.

Seine Karriere ist reich an Höhepunkten. So sang Johnny Logan vor Papst Johannes Paul II., der englischen Königin, tourte mit dem Royal Philharmonic Orchestra und trat über ein Dutzend Mal in der erfolgreichen BBC-Show „Top of the Pops“ auf: „Ich konnte in meinem Leben Dinge tun, die durch meinen Erfolg möglich gemacht wurden und von denen andere Menschen nur träumen können. Ich habe das Ziel, zu all den Menschen um mich herum loyal und liebevoll zu sein.“ Dies drückt auch sein Engagement für die gute Sache aus, denn immer wieder steht er für Benefiz-Veranstaltungen zur Verfügung.

„Ich hoffe, dass ich das, was ich momentan tue, noch weiter machen kann“. Dies wünschen wir ihm und gratulieren sehr herzlich zum 65. Geburtstag.

