Peter Alexander etablierte den "Papa" als den Retter in der Not. Das ließ "Frau" nicht ruhen und Johanna von Koczian sang ein Jahr später das hohe Lied der Mutter. Begonnen hat die Karriere der Sängerin allerdings ganz anders. Nämlich als Schauspielerin, die bereits Anfang der 1950er Jahre in Baden-Württemberg Theater spielte.

Er ist der Held des Alltags, Retter in der Not, Tausendsassa in allen Lebenslagen. Unerschütterlich sitzt er auf dem Thron, auf den ihn Peter Alexander 1981 gesetzt hat. Der Papa, der Herr im Haus, hat alles im Griff und stets Patentrezepte en masse für die Bewältigung der großen und größten Missgeschicke innerhalb der Familie parat. Man(n) bzw. besser Frau fragt berechtigt, wo denn die mütterlichen Talente gewürdigt werden? Die (Ehren-) Rettung nahte kurze Zeit später in Gestalt von Johanna von Koczian nach dem Motto „Die Mama wird’s schon richten“.

Johanna von Koczian1959 in dem Film "Bezaubernde Arabella". dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa /Foto: Konrad Gehr

„Das hier ist die Geschichte, die Papa nicht gern hört,

ich sing’ ganz leis’, damit es ihn nicht beim Fernseh’n stört…

Der Gute glaubt doch ohne ihn geht nichts bei uns zu Haus,

doch artet es in Arbeit aus, dann hält er sich da raus;

und er ist stolz auf sich, er weiß: er hat ja mich!“

Zuständig für "Familie & Heim"

Klare Worte, die Johanna von Koczian 1982 als Antwort auf Peter Alexander’s Hit aufgenommen hat. Und warum sollte man es ihr nicht glauben? Hatte sie doch im Ressort „Familie und Heim“ schon einschlägige schlagertechnische Erfahrungen gesammelt. „Nachbarn“, „Rat’ mal, wer zum Essen kommt“, „Aufsteh’n ist schön“, „Wenn das Fernsehen kaputt ist“, „Ganz der Vater“ und nicht zuletzt „Das bisschen Haushalt….sagt mein Mann“, ihr Kultschlager von 1977 schlechthin, mit dem sie sogar in der legendären ZDF-Hitparade auftrat und Dieter Thomas Heck während ihres Auftritts mit dem Besen die Studiotreppe fegte. Sie allerdings auf diese Thematik festzulegen, wäre falsch.

„Die Mama wird’s schon richten, die Mama macht’s schon gut,

die Mama, die macht alles, was der Papa nicht gern tut.

Die Mama wird’s schon richten, dafür ist sie im Haus,

der lieben, guten Mama macht das gar nichts aus“.

Ausgebildete Sopranistin

Johanna von Koczian, Sopranistin mit Gesangsausbildung, veröffentlichte 1956 ihre erste Schallplatte. „Ein schönes Hochzeitsfest“ hieß die Kurzgeschichte von Kurt Kusenberg, in der sie als Sprecherin mitwirkte. 1959 folgte schließlich mit der Musik zu dem Film „Jacqueline“, in dem sie die Titelrolle spielte, ihre erste Gesangs-Platte: „Ich denke noch mit einem leisen Schaudern an die Lieder zurück, die ich in dem Film gesungen habe“, erzählte sie in einem Interview. „Sie waren nämlich nicht auf meine Stimmlage abgestimmt. Das eine war viel zu hoch und die anderen waren zu tief. Ich stand mitten im großen Synchronsaal, auf der einen Seite das Orchester und auf der anderen die Herren vom gesamten Stab. Und hinten ging der Produktionsleiter auf und ab und sah ununterbrochen zur Uhr.“

Angebot aus Hollywood

Johanna von Koczian mit Hansjörg Felmy (r.) bei Proben zu "Wir Wunderkinder" (1958) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa /Foto: Gerhard Rauchwetter

1957 hatte sie ihr Kinodebüt in dem Remake der Komödie „Viktor und Viktoria“. Bereits ein Jahr später gelang ihr der Durchbruch mit Kurt Hoffmann’s Film „Wir Wunderkinder“. Für diese Rolle wurde sie mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Obwohl sie Anfang der 60er Jahre zu den beliebtesten Filmschauspielerinnen Deutschlands zählte und sogar Angebote aus Hollywood erhielt, welche sie aus privaten Gründen ablehnte, wirkte sie nach 1962 nur noch in zwei Kinoproduktionen mit. Sie erhielt in den Folgejahren viele interessante Angebote vom Fernsehen, hatte eigene Serien und war sogar kurzzeitig als Moderatorin der ZDF-Show „Erkennen Sie die Melodie“ tätig.

Frühe Erfolge in Tübingen

Die studierte Schauspielerin blieb trotz der vielfältigen Aufgaben stets dem Theater treu. Nach ihrem Debüt bei den Salzburger Festspielen erhielt sie ein Engagement in Tübingen. Weitere Stationen waren Wuppertal, Berlin, München und Wien. Sie spielte die großen Klassiker wie Kleist oder Shakespeare, viel Tournee-Theater und nicht zuletzt zeigte sie ihr Können in Musicalaufführungen wie beispielsweise „My Fair Lady“ oder „Kiss me, Kate“.

Johanna von Koczian bei Proben zu der Erzählung "Oskar und die Dame in Rosa" (2010) dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa /Foto: Horst Ossinger

In jüngerer Zeit feierte sie Erfolge in dem Ein-Personen-Stück „Oskar und die Dame in Rosa“, mit dem sie auch auf Deutschland-Tournee ging. Wahre Lachsalven des Publikums erntete sie im Stück „Glorious“. Hier verkörperte sie die herrlich schräge Millionärin Florence Foster-Jenkins, die sich selbst zur Opern-Diva ernannt hatte. Berühmtheit erlangte diese durch ihre Auftritte vor erlesenem Publikum, bei denen sie Arien zum Besten gab, ohne dabei einen einzigen Ton zu treffen.

Trotz der vielen Verpflichtungen fand sie noch Zeit, erfolgreich dem Beruf der Schriftstellerin nachzugehen. Neben Romanen verfasste sie mehrere Kinder- und Jugendbücher. Basierend auf ihren beiden Jugend-Novellen „Abenteuer in der Vollmondnacht“ und „Der geheimnisvolle Graf“ entstand die 13-teilige Fernsehserie „Unterwegs nach Atlantis“.

„Die Kinder fragten neulich, „wo kommt ein Baby her?“,

da sagte er verlegen, „das weiß ich auch nicht mehr“.

Und wenn im Knie ein Loch ist, ein Strom von Tränen fließt,

wenn Papa keinen Rat mehr weiß, dann sagt er voller List:

ich hab’ jetzt keine Zeit - es tut mir ja so leid!“.

„Die Mama wird’s schon richten“ - man sieht, Johanna von Koczian war als „Frau für alle Fälle“ für diesen Titel die Idealbesetzung. Ob es in Anbetracht ihrer Vielseitigkeit wohl ein Erfolgsrezept gibt? Vielleicht ihre Einstellung, dass sie alles was sie tut, gründlich macht: „Ich bin ein Mensch, der immer nur eine Kartoffel schält“. Niemals zwei Sachen zur gleichen Zeit, denn absolute Konzentration gehört zu ihrem Beruf.