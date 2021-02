"Ich versuche mit meiner Musik genau so optimistisch an schwierige Themen ranzugehen, wie ich es auch als Person immer mache. Mir ist es wichtig, dass ich die Menschen mit meiner Musik berühre und Gefühle in Bewegung setze, die fröhlich aber auch mal traurig und nachdenklich sein dürfen."

Jendrik Sigwart, Teilnehmer beim Eurovision Song Contest