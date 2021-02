In Amerika nannte man ihn nur "Mr. Black Forest". Diesen Beinamen verdankte Horst Jankowski seiner Komposition "Eine Schwarzwaldfahrt". Wir blicken auf die Karriere eines musikalischen Allrounders, der als Komponist, Pianist, Bandleader, Arrangeur und Chorleiter prägend war.

Er besaß Musikalität, eine glänzende Technik, rhythmisches Einfühlungsvermögen, Temperament und Humor. Eine Begabung, die seine Mutter - der Vater war im Krieg gefallen - selbstlos unterstützte. Schon kurz vor dem Abitur lernte er auf dem Konservatorium Klavier, Trompete, Tenorhorn, Kontrabass und Gitarre spielen. An der Musikhochschule studierte er Komposition und besuchte die Dirigentenklasse. Ein Angebot von Kurt Hohenberger, der damals eines der besten Tanzorchester leitete, kam ihm gerade recht: Das "Jazz-Wunderkind" ging auf Tournee durch Westdeutschland.

Solist im Südfunk-Tanzorchester bei Erwin Lehn

Der junge Horst Jankowski

1954 gründete Horst Jankowski in Mannheim eine eigene Combo. Man spielte in Bars oder bei öffentlichen Tanzabenden - nicht nur Jazz, sondern auch Bach, Chopin, Schumann und Schubert. Das Ensemble weckte das Interesse von Funk und Fernsehen. Vor allem der junge Pianist war es, der nicht nur auf die Zuhörer, sondern auch auf die Zuschauer faszinierend wirkte. Wolfram Röhrig, Chef der Unterhaltungsmusik des damaligen SDR, gewann ihn für das Südfunk-Tanzorchester. Horst Jankowski gab 1955 sein Debüt in Stuttgart und wurde einer der profiliertesten Solisten im Orchester von Erwin Lehn.

Jankowski spielte mit Miles Davis und Benny Goodman

Horst Jankowski

Dank seiner außerordentlichen Begabung gelang es ihm, sich innerhalb kurzer Zeit in der Spitzenklasse deutscher Jazzpianisten zu etablieren. Anlässlich der Sendung "Treffpunkt Jazz" begegnete er Größen wie Miles Davis oder Ella Fitzgerald. Es boten sich Gelegenheiten zum gemeinsamen Musizieren, wie z. B. mit dem französischen Geiger Stephane Grappelli in der "Woche der leichten Musik" in Stuttgart oder bei Benny Goodman auf der Brüsseler Weltausstellung im Jahr 1958. Doch bald war für Jankowski das Klavier nicht mehr genug als Medium…

Die Jankowski-Singers erweiterten seine Möglichkeiten

Szene aus der FS-Reihe "Sing mit Horst"

1960 gründete er die Jankowski-Singers: musikbegeisterte junge Leute hatten sich aus Freude an der Musik und am Experimentieren zusammengefunden. Geld zu verdienen stand hierbei nicht an erster Stelle, denn alle gingen einem geregelten Beruf nach. Abends fanden sie sich zu Proben zusammen und obwohl es sich stets um einen Amateur-Chor handelte, wurde er bald künstlerisch allen Ansprüchen gerecht - sogar sein Kollege Oscar Peterson beneidete ihn darum. Erste Produktionen mit Musical- und Operettenmelodien kamen auf den Markt.

Und dann kam die Schwarzwaldfahrt

1961 hatte Horst Jankowski für eine Reisesendung im Rundfunk vier Melodien komponiert, darunter "Eine Schwarzwaldfahrt". Zu dieser Zeit kamen häufig amerikanische Produzenten nach Europa, um günstig Musik einzukaufen, da die Produktionskosten in den USA weitaus höher lagen. Jankowski akzeptierte das Angebot, für einen Preis von DM 125,-- sämtliche Rechte an dem Stück abzutreten.

Einige Zeit später tauchte die Melodie in einer amerikanischen TV-Show auf und wurde unter dem Titel "A walk in the black forest" in Amerika 1964 ein Riesenhit. Jankowski erkannte, welchen Fehler er begangen hatte. Zwar verhalf ihm die Nummer zu großer Popularität und zu sagenhaften Plattenumsätzen, jedoch flossen die Tantiemen der "Schwarzwaldfahrt" in die Kassen einer amerikanischen Gesellschaft. Erst nach langwierigen und kostenintensiven Streitigkeiten erhielt er Jahre später die Rechte zurück.

Mit dem Südfunk-Tanzorchester ins ARD-Nachtprogramm Es gab volkstümliche Adaptionen der "Schwarzwaldfahrt" wie beispielsweise mit dem Montanara-Chor. Peter Alexander nahm eine Gesangsversion auf und schrieb selbst einen neuen Text dazu. Eine Fassung mit Erwin Lehn und seinem Südfunk-Tanzorchester diente jahrelang als Opener der vom Süddeutschen Rundfunk ausgestrahlten Sendung "Bis zwei dabei" im Rahmen des ARD-Nachtprogramms.

Auch aus künstlerischer Sicht war die Schwarzwaldfahrt für Horst Jankowski Segen und Fluch zugleich. Das Publikum brachte ihn stets mit dieser Komposition in Verbindung und der Jazzpianist rückte in den Hintergrund:

"Ich spiele eine ganze Menge Jazz, nur nicht öffentlich. Der Jazz fürs Publikum ging vor einigen Jahren kaputt." Horst Jankowski

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, gelegentlich auf diesem Sektor exzellente Produktionen zu veröffentlichen. Leidenschaftlich setzte er sich für eine Belebung der deutschen Jazzlandschaft ein:

"Jazz braucht kein Publikum auf Stuhlreihen im steifen Konzertsaal, sondern Leute in der aufgelockerten Szenerie eines Clubs." Horst Jankowski

Von Stuttgart nach Berlin zum RIAS

Max Greger, Horst Jankowski und Paul Kuhn

1975 folgte er dem Ruf nach Berlin und übernahm bis 1994 die Leitung des RIAS-Tanzorchesters. Zahlreiche Verpflichtungen und Auftritte verhalfen der Bigband in dieser Zeit zu neuen Erfolgen. Dazu zählten die TV-Show "Zu Gast bei Horst Jankowski" oder Engagements bei ZDF-Sendungen wie "Der große Preis", "Melodien für Millionen" oder "Musik liegt in der Luft". Darüber hinaus arbeitete er verstärkt als Komponist für Film und Fernsehen. Als Gastdirigent der SDR-Bigband führte ihn sein Weg auch immer wieder nach Stuttgart. Das Schwabenland war ihm zuletzt zur Heimat geworden. Er verlegte seinen Wohnsitz nach Radolfzell am Bodensee, wo er am 29. Juni 1998 im Alter von 62 Jahren an Lungenkrebs verstarb.