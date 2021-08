Vom Zeitungsjungen zum Schallplattenmillionär - was wie ein amerikanisches Märchen klingt, ist eine Erfolgsgeschichte "Made in Germany". Weit über tausend Lieder hat Jack White geschrieben, viele davon wurden Millionenseller.

Eine schöne Kindheit hat Horst Nussbaum, so der bürgerlicher Name von Jack White, nicht gehabt. Früh wurde er mit den Härten des Lebens konfrontiert und trug bereits während der Schulzeit u.a. als Verkaufshilfe an Marktständen zum Unterhalt der Familie bei. "Diese Zeit hat mich geprägt und hat dafür gesorgt, dass ich immer auf dem Boden geblieben bin" erzählte uns Jack White rückblickend. Nach der Mittleren Reife und einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machte er sein Dolmetscher-Examen in Englisch und lernte während des Grundwehrdienstes noch die italienische Sprache - bis zur Korrespondentenprüfung.

Von Hennes Weisweiler für den Fußball entdeckt

Jack White als Fußballer bei Tennis Borussia Berlin mit seinem Trainer Imago Imago -

Nebenbei pflegte er seine Hobbies: An den Wochenenden machte er Musik und spielte gerne Fußball: „Ich hatte das große Glück aus der Jugendabteilung heraus vom damals legendären Fußballtrainer Hennes Weisweiler für die Vertragsspielermannschaft von Viktoria Köln entdeckt zu werden“ erzählte Jack White im SWR4-Interview. Seine weitere Fußballkarriere führte ihn bis zum holländischen Spitzenverein PSV Eindhoven. Während dieser Zeit wurde er auch als Sänger entdeckt: "Ich habe stets die Gitarre dabei gehabt, ich wollte immer gerne singen. Im Bus, während der Fahrt zu den Spielen, wurde immer gesungen."

Black & White

Hennes Weisweiler war es, der den Kontakt zur Musikbranche knüpfte. In seinem Skat-Club war der berühmte Trompeter Heinz Schachtner mit von der Partie und eines Tages empfahl er ihm den jungen Mann, der „ganz gut singen konnte“. Schachtner hatte gute Verbindungen zu dem Produzenten Hans Bertram, der den singenden Fußballer zum Probesingen einlud. Jack White erinnerte sich an die Situation genau: „Als ich im Vorzimmer wartete, sagte mir die Sekretärin ganz nebenbei: Übrigens, wissen Sie schon, wie Sie heißen? Sie heißen jetzt Jack White.“ Hans Bertram hatte sich diesen Namen einfallen lassen - nachdem er bereits Roy Black unter Vertrag hatte, kam nun noch Herr White hinzu…

"Und dann schickte mir der liebe Gott Tony Marshall"

Jack White mit Tony Marshall und Jürgen Marcus, Ende der 70er Jahre Imago Imago -

Die erste Zeit als Sänger war eine Enttäuschung und bald erfolgte die Trennung von Hans Bertram. Eher zufällig wurde Jack White Disc-Jockey, ging nach Berlin und traf eine weitreichende Entscheidung: "Die Leute wollen mich nicht als Sänger und so bin ich auf die andere Seite gegangen". Ende 1968 wagte er es zum ersten Mal, einen anderen Sänger zu produzieren und ein halbes Jahr später gelang der erste große Wurf: Roberto Blanco gewann mit "Heute so, morgen so" den „Deutschen Schlagerwettbewerb“. "Und dann hat mir der liebe Gott den Tony Marshall geschickt und es ging so richtig los" erzählte uns Jack White.

"Nicht mal Geld für eine bunte Hülle..."

Ein neuseeländisches Volkslied hatte es Jack White angetan, das für Tony Marshall als „Schöne Maid“ zur Visitenkarte werden sollte. Die Aufnahmen hierzu blieben in guter Erinnerung: „Wir haben alles live im Studio gemacht - das war so eine irre Stimmung“. Das fertige Produkt an die Firma zu bringen, gestaltete sich jedoch etwas schwierig: „Ich hab‘ da was mit Tony Marshall gemacht, ist so ein bisschen wie John Lennon und „Give peace a chance“ erklärte er seiner Plattenfirma. Doch diese glaubte nicht so recht an das, was sich Jack White ausgedacht hatte. Die Platte wurde zwar veröffentlicht, allerdings zunächst nur in einer weißen Neutralhülle, was Jack White verärgerte: „Die gaben nicht mal Geld für eine bunte Hülle aus“.

Nina & Mike, Lena Valaitis, die Geschwister Leismann und Jürgen Marcus, um nur einige zu nennen, standen bei Jack White exklusiv unter Vertrag und landeten Hit auf Hit. Auch bis dato unbekannte Namen schafften dank Jack White den Sprung ins Scheinwerferlicht: „Mit Hilfe der ZDF-Hitparade hatte man auch die Chance, noch neue Künstler ins Fernsehen zu bekommen“, erläuterte er uns im Interview.

Ein "Sound-Gigant"

Jack White und Engelbert Imago Imago -

Dann kam seine Entscheidung, nach Amerika zu gehen und wurde deswegen von vielen belächelt: "Was will dieser Klatschmusik-Produzent in Amerika?" Die Zweifler wurden eines besseren belehrt, denn sein Doppelleben zwischen Berlin und Los Angeles trug bald Früchte: Ein Jahr später hatte er mit Laura Branigan und "Self Control" den ersten großen Welthit. Nach diesem Erfolg führte ihn das US-Fachblatt "Billboard" in der Top-Liste der Sound-Giganten. "Wenn man drüben einen Erfolg hat, hat man ihn auf der ganzen Welt." Internationale Stars wie Engelbert, Paul Anka, Pia Zadora, Jermaine Jackson und viele mehr arbeiteten mit ihm zusammen und belegten die Spitzenpositionen in den Hitparaden.

"Es gibt andere schöne Dinge..."

Zweifelsfrei hat Jack White Musikgeschichte geschrieben: Auf über einer Milliarde Tonträger sind seine Lieder weltweit vertreten. Im Mai 2014 zog er sich vom Showgeschäft zurück. Sein Lebenswerk schloss er in einer Samstagabend-Show von Florian Silbereisen ab: Jack White’s „Letztes Lied“ sangen Lena Valaitis, Anita & Alexandra Hofmann sowie Pascal Silva. Jack White spielte dazu auf der Gitarre. Für den sehr emotionalen Auftritt bedankte sich das Publikum mit Standing Ovations.

„Aufzuhören war ursprünglich nicht mein Plan, aber die Musikbranche hat sich verändert“, begründete er gegenüber SWR4 seinen Entschluss, den er nicht bereut hat: „Es gibt andere schöne Dinge, die man tun kann.“ Er treibt viel Sport, pflegt seine Freundschaften und geht auf Reisen. Diese Leidenschaft hat ihn auch zum Buchautor gemacht, denn seine Reiseführer waren Bestseller. Zudem erschien bereits 2010 seine Autobiographie „Mein unglaubliches Leben“. Dieses bereichert nun ein neues Kapitel, denn mit 78 Jahren wurde Jack White zum sechsten Mal Vater. Sein jüngster Sohn Max wird gewiss dafür sorgen, dass weiterhin keine Langeweile aufkommt.