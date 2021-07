per Mail teilen

Sängerin Isabel Varell ist ein wahres Multitalent. Morgen um 8 Uhr kommt sie mit ihrem neuen Buch zu SWR4, in dem sie kurz vor ihrem 60. Geburtstag eine Zwischenbilanz zieht.

Eigentlich ist rückwärts nicht die Richtung, in die Isabel Varell gerne schaut. Die Powerfrau ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen als Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin und dadurch voll auf die Zukunft ausgerichtet.

Hier im Livestream: Morgen, 13.7., ab 8 Uhr

Isabel Varell dpa Bildfunk Picture Alliance

Isabel Varell schreibt offen über Ängste

Das neue Buch "Die guten alten Zeiten sind jetzt" soll daher auch keine klassische Biographie sein, sondern ein Motivator für neue Projekte. Sie schreibt darin ganz offen über Ängste und Sorgen aus der Jugend, als sie noch nicht der gefeierte Star vor der Kamera war, und wie sie diese Hürden gemeistert hat.

Eine Stunde Live-Interview bei SWR4

Der Besuch bei Jörg Assenheimer wird also sehr persönliche Einblicke in das Leben von Isabel Varell liefern. Und das ein oder andere Lied der Sängerin wird während ihres Besuchs im SWR4 Studio am Morgen, 13.7., von 8 bis 9 Uhr, auch zu hören sein.