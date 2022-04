Hugo Strasser - Bandleader und Klarinettist

1965 kam Brigitte Petry vom Osten über Jugoslawien und Österreich in den Westen . Durch den Druckfehler auf einer Schallplatte wurde aus der Sängerin „Brigitt Petry“. Der Schlager „Wenn im Tal die Glocken läuten“ war für viele Jahre Dauergast in den Wunschkonzerten. Hugo Strasser schrieb gleich zwei Single-Titel für die Sängerin: „Jeder geht einmal den Weg in das Glück“ und „Lonely Moon“.

