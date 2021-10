Die Begegnung bei den SWR4 Höhepunkte war das erste gemeinsame Treffen von Anna-Maria Zimmermann und Ralf Bauer. Aber die Sängerin und der Schauspieler ergänzten sich ziemlich gut.

Das Beste aus SWR4 Höhepunkte mit Anna-Maria Zimmermann und Ralf Bauer

Morgens: Chaos bei Zimmermanns, Yoga bei Ralf Bauer

Als Mutter eines ein- und eines vierjährigen Sohnes kennt Anna-Maria Zimmermann das Chaos des Familienlebens. Morgens nach dem Aufstehen gehe es eher wilder zu, meint die Musikerin, nachdem sie gehört hat, wie Ralf Bauers in den Tag startet. Das Morgenritual des Schauspielers: Heißes Wasser trinken und Yoga, genauer 21 Sonnengrüße.

Anna-Maria Zimmermann über Stärke nach einem Schicksalsschlag

Wie Anna-Maria Zimmermann die beiden Welten zusammenbringt - die heile und auch mal wilde Welt in der Familie einerseits und die Enthemmung beim Publikum als Sängerin auf Mallorca. Das fasziniert Moderator Jörg Assenheimer. Im Gegensatz liege der Reiz, sagt die Künstlerin. So rüpelig sei ihr Publikum aber nicht. Sie genießt es, dass Leute einfach mal fünf gerade sein lassen können, die sonst im Alltag immer perfekt sein müssten.

Weitgehend abgeschlossen hat Anna-Maria Zimmermann mit dem Schicksalsschlag vor elf Jahren, als sie bei einem Hubschrauberabsturz lebensgefährlich verletzt wurde und ihren Arm seitdem nicht mehr gebrauchen kann. Die Frage nach dem Warum habe sie sich bald nicht mehr gestellt, erzählt sie.

"Ich bin ein Typ, der immer mit dem Kopf durch die Wand will. Mittlerweile habe ich Geduld gelernt."

Die Kraft, die Anna-Maria Zimmermann dabei ausstrahlt, beeindruckt Ralf Bauer und er denkt an fernöstliches Karma: Anna-Maria Zimmermann hat ein Schicksal, das sie tragen kann. Und mit ihrer Stärke ist sie anderen ein Vorbild.

Die schönsten Bilder von Anna-Maria Zimmermann und Ralf Bauer

Ralf Bauer ist gelassen - außer auf der Autobahn

Ralf Bauer ist der fernöstlichen Denkart sehr zugetan. Er hat selbst einige Zeit mit tibetischen Mönchen gelebt, engagiert sich für die Rechte der Tibeter und hat jüngst einen Film gemacht, in dem es um deren Freiheit geht. Ihm gefalle, dass in der tibetischen Denkart, die Dinge ganzheitlich betrachtet würden, erzählt er. Zum Beispiel in der Ernährungslehre. Da vertraut er unter anderem auf Kardamom-Kapseln gegen Kater. Den Dalai Lama hat er auch schon erlebt. Beeindruckend sei, wie einfach er sich gebe, trotz seiner wichtigen Position und seiner Intelligenz. Dass ihm Gelassenheit wichtig ist, merkt man Ralf Bauer an. Nur im Straßenverkehr klappt das nicht immer.