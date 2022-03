Zur Auswahl standen zehn Hits von Elton John - und das ist Ihr Lieblingshit!

Seine Hits sind Rockgeschichte: Elton John in extravaganter Klamotte am Piano, dieses Bild ist längst ikonisch in der Musikwelt. Derzeit ist er auf seiner Abschieds-Welttournee. Am 25. März feiert der britische Superstar seinen 75. Geburtstag. Und er kann es noch immer: Mit "Coldheart" landet Elton John erst kürzlich wieder auf Platz eins der britischen Charts.

Sie haben abgestimmt. Ihr Lieblingshit von Elton John ist "Candle in the Wind 1997" (für Prinzessin Diana).

