Das Jahr 1965 – Das Jahr, in dem der Mont-Blanc-Tunnel eingeweiht wurde und der ersten Menschen im All schwebte. Aber auch bei uns in Deutschland war richtig was los: Die Queen und die Rolling Stones kamen nach Deutschland, James-Bond-Film "Thunderball" lief im Kino und alle tanzten "Letkiss". Wir blicken zurück auf Hits, Flops und Highlights!