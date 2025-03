Was haben "Stumblin' In", "Pretty Belinda" und "Marmor, Stein und Eisen bricht" gemeinsam? Sie waren nicht nur Chartstürmer, sondern auch Ziel witziger Parodien! SWR4 Musikexperte Hans-Jürgen Finger nimmt Sie mit in die Welt der Hit-Verulkungen, gewährt einen Blick hinter die Kulissen einer Schallplattenaufnahme – und am Ende gibt’s sogar einen Sprung durch die Fensterscheibe. Reinhören lohnt sich!