Wenn Sie abstimmen und einen Haken bei der Gewinnspielteilnahme setzen, dann nehmen Sie automatisch an unserer Verlosung von DAB+-Radios teil.

Alle mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen des SWR4 Hit-Marathons und zur Abwicklung und Zusendung der Gewinne verwendet. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Teilnehmerdaten gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.

Wir verlosen in der Sendung am 16.2., zwischen 13 und 17 Uhr, vier DAB+-Radios. Die Gewinner werden von SWR4 Baden-Württemberg per Zufall ermittelt und benachrichtigt. Die Gewinner werden von SWR4 Baden-Württemberg per Telefon benachrichtigt und während der Radiosendung angerufen. Wir behalten uns vor, dieses Gespräch im Programm von SWR4 Baden-Württemberg zu senden und ganz oder teilweise zu wiederholen und für die Online-Angebote und den Drittplattform-Auftritten des SWR zu verwenden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel kann jederzeit widerrufen werden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen und Datenschutz bei SWR4

Teilnahmebedingungen

Datenschutz