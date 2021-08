Das blonde Haar, die schwarze Brille und seine markante Stimme machen Heino unverwechselbar. Sein Bekanntheitsgrad beträgt im deutschsprachigen Raum über 90 Prozent. Auch im Alter verblüfft der Sänger mit seiner Vielseitigkeit.

Junge, lern' was "Ordentliches"

Schon während der Schulzeit drehte sich bei Heino alles um die Musik und er wollte unbedingt Musiker werden. Die Mutter jedoch hatte den nötigen Weitblick und redete ihm zu, etwas „Ordentliches“ zu lernen. Dennoch erfüllte sie mit ihren geringen finanziellen Mitteln den sehnlichsten Wunsch des Sohnes und kaufte ihm auf Raten ein Akkordeon, das er auf dem Schulweg in einem Geschäft entdeckt hatte.

1952 begann Heino eine Bäcker- und Konditorenlehre. In seinem Meister fand er einen verständigen Mann, der das Hobby seines Lehrlings tolerierte und an dessen musikalisches Talent glaubte. Stars wie René Carol lieferten die Hits des Tages, die Heino in der Backstube übte und nachsang. Nach Feierabend und am Wochenende musizierte er mit Freunden in Zelten und Tanzsälen und verdiente sich nebenbei ein Taschengeld.

Heino dpa Bildfunk picture-alliance / Sven Simon

Mit den OK-Singers debütiert der Blonde

Nach abgelegter Gesellenprüfung gründete Heino Mitte der 1950er Jahre eine eigene Band und schlug den Weg des Berufsmusikers ein. Mit seinem „Comedien-Terzett“ tingelte er durch die Lande. Erst viele Jahre später sollte der Durchbruch gelingen und Paul Kuhn war Wegbereiter für eine erste Schallplatte. Er lud das Trio zu Aufnahmen ein und unter dem Pseudonym „OK-Singers“ debütierten die drei Musikanten auf dem Plattenmarkt.

Das Solo gelingt in Quakenbrück

Der Startschuss für Heino als Solist fiel auf einer Modenschau im niedersächsischen Quakenbrück, bei der er mit seiner Band als Pausenfüller auftrat. Der Star des Rahmenprogramms war Ralf Bendix, dem die gewaltige Bariton-Stimme des semmelblonden Jungen auffiel. Er nahm ihn unter Vertrag und wurde sein Produzent.

Bendix hat den richtigen Riecher

In einer Zeit, als Beat-Rhythmen und Rockmusik in den Hitparaden vorherrschten, bewies Ralf Bendix „Mut zur Lücke“ und setzte auf eine ganz andere Musikrichtung. Heino sollte Lieder singen, die fast schon vergessen waren und auf dessen Wiederbelebung das Publikum lange gewartet hatte: Wander- und Volkslieder, Shanties, also der große Schatz der deutschen Folklore - präsentiert im zeitgemäßen Sound. Bendix hatte den richtigen Riecher, denn gleich die erste Single „Jenseits des Tales“ fand über 100.000 Käufer.

Ein Trio sorgt für Heinos Erfolge

Es konsolidierte sich das Team, welches die nächsten Jahre für die Heino-Erfolge verantwortlich zeichnen sollte. Es bestand aus Erich Becht als Arrangeur und Komponist, Wolfgang Neukirchner, Richter in Essen, der unter dem Pseudonym Adolf von Kleebsattel die Texte schrieb und Dr. Karl-Heinz Schwab alias Ralf Bendix als Produzent.

Welche Farbe hat der Enzian?

1972 schlug mit einer Neubearbeitung des Volksliedes „Das Schweizermadel“ die Geburtsstunde eines weiteren Markenzeichens: als „Blau blüht der Enzian“ wurde das Lied zu einem seiner größten Hits. Heino konnte sich damit 15 Wochen in den Top Ten der Hitparaden behaupten. Der Titel war so populär, dass er sogar den Sprung auf die Kinoleinwand schaffte und 1973 als Titelsong einer der wenigen noch produzierten Schlagerfilme diente. Als er 1989 eine Hip-Hop-Version des Titels auf den Markt brachte, konnte er auch jugendliche Fans für sich gewinnen.

Das Phänomen Heino spaltet

Heino dpa Bildfunk picture-alliance / dpa / Foto: Horst Ossinger

Kaum ein Sänger unserer Zeit hat die Gemüter derart bewegt und die Meinungen der Zuhörer so gespalten wie Heino. Er wurde verlacht und verteufelt, Neid und Missgunst begleiteten ihn von seinem ersten Erfolg an. Kritiker forschten nach Erklärungen für das „Phänomen Heino“ und versuchten zum Teil, ihn in der rechten politischen Ecke anzusiedeln.

Heute ist Heino Kult

In all den Jahren hat sich Heino immer wieder neu definiert und schaffte es, neue Fans in allen Altersklassen zu gewinnen, ja sogar Kult-Status zu erlangen. Ob Volkslied, Schlager, Kirchenkonzert oder wie in jüngerer Zeit auch Rock- und Pop-Musik - er blieb stets authentisch: "Wenn ich auf der Bühne stehe oder Schallplattenaufnahmen mache, gebe ich mein Bestes".

Zwar hat Heino seinen Rücktritt vom Bühnengeschehen angekündigt, jedoch ist dieser wieder in die Ferne gerückt. Vielmehr überraschte er überraschte seine Fans mit der Ankündigung, noch 2020 mit einer Klassik-Tournee auf Reisen zu gehen. Nach über 50 Jahren Bühnenpräsenz und mit über 80 Jahren will Heino es noch einmal wissen. Wie sagte der Star nach dem Erscheinen seiner (vorerst) letzten Platte "Und tschüss": „Es freut mich, dass die Menschen mich und meine Musik auch nach so einer langen Zeit immer noch mögen. Dafür bin sehr dankbar.“