1956 zerbrach ein Moderator eine Schallplatte vor offenem Mikrofon - der Bann sollte einen jungen Nachwuchssänger treffen, der soeben mit "Heimweh" debütierte. Doch die Scherben brachten ihm Glück, seine Platte verkaufte sich viele Millionen mal. Hans-Jürgen Finger über eine beispiellose Tat und ihre weitreichenden Folgen.

Freddy Quinn picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Reiss/dpa

Die Vorzeichen für einen erfolgreichen Start von Freddy Quinn waren gut. Mit "Sie hieß Mary-Ann", der deutschen Fassung des amerikanischen Hits "Sixteen Tons", konnte nichts daneben gehen. In aller Eile wählte man als B-Seite die Eindeutschung des Dean Martin-Hits "Memories are made of this" aus; Ernst Bader und Dieter Rasch erdachten den Text über den „brennend heißen Wüstensand und das einstige Heimatland mit blühenden Blumen und grünenden Tälern." Ursprünglich war für "Heimweh" René Carol als Interpret vorgesehen. Doch die Zeit drängte und die EMI hatte bereits eine deutsche Cover-Version von "Sixteen Tons" mit Ralf Bendix herausgebracht. Da Carol nicht erreichbar war, versuchte man es stattdessen mit dem Nachwuchstalent Freddy Quinn.

Ein Moderator greift zu einem drastischen Mittel

Günter Ilgner, der Vertriebschef der Plattenfirma, war sich des Erfolges sicher und orderte gleich zu Beginn 20.000 Exemplare der Schellackplatte. Allerdings ging seine Rechnung nicht auf und die Platten lagen wie Blei im Lager. In Anbetracht dieser Misere disponierte er um und nutzte seine Kontakte zum Rundfunk.

Selbst im „Spiegel“ stand zu lesen, dass "auch andere Radiostationen zunächst die deutsche Fassung des amerikanischen Schlagers „Memories are made of this“, die von dem wenig bekannten Barsänger Freddy Quinn vorgetragen wurde, ignorierten."

Nachdem die „Mary Ann“ nicht in Fahrt kam, bat er die Redakteure, „Heimweh“, die B-Seite der Platte, zu spielen. Was für ein Fehlschlag: Der beliebte Moderator Werner Götze vom Bayerischen Rundfunk drückte seine Abneigung in drastischer Weise aus und die zerbrach die Schallplatte kurzerhand in seiner Sendung mit dem Kommentar „Schlimmer geht’s nimmer.“

Das Lied trifft das Lebensgefühl der Deutschen

1991 erfuhr der "brennend heiße Wüstensand" eine Neubearbeitung und wurde mit einem zeitgemäßen Arrangement von Freddy neu aufgenommen. SWR Pilz -

Zu guter Letzt waren die Rundfunksender jedoch gewillt, den Titel einzusetzen und die Hörer konnten sich mit dem Inhalt des Liedes identifizieren. Viele hatten den Verlust der Heimat zu beklagen, durchlitten Kriegsgefangenschaft und Flucht und so traf der Text, in den man all dies hinein interpretieren konnte, ins Schwarze. Der Einzug in die Hitparaden war nicht mehr aufzuhalten, der Ladenhüter plötzlich zum Verkaufsrenner geworden. Im zweiten Halbjahr 1956 war jede fünfte gefertigte Schallplatte eine "Heimweh"-Platte.

Heimweh wird zum Millionenseller

Bis zum Oktober 1956 gingen über eine Million Exemplare davon über die Ladentische. Freddys Debüt geriet zum Superhit und sprengte alle bis dahin gültigen Maßstäbe. Die damals gültige rechnerische Größe für einen Hit lag bei 500.000 Exemplaren. In den Folgejahren 1957 und 1958 kamen insgesamt nochmals zwei Millionen hinzu. Auswertungen bis in die Gegenwart beziffern den Gesamtumsatz mit acht Millionen verkaufter Tonträger.

Das Honorar war mager

Freddy im "Großstadtrevier" picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Wer glaubt, dass sich dieser Erfolg damals auch auf dem Bankkonto des Interpreten segensreich niederschlug, irrt. Laut Vertrag bekam Freddy Quinn pro Plattenseite ein Honorar von 250 DM ausgezahlt. Allerdings wird berichtet, dass nicht nur mit einem Scheck in ungenannter Höhe sondern auch mit einem VW-Käfer nachvergütet wurde. Die sich anschließende Weltkarriere ist ohnehin unbezahlbar und hat die zerbrochene Schallplatte sicherlich längst wett gemacht…