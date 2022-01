Heidi Brühl: So wurde "Wir wollen niemals auseinandergehn" ihr größter Hit

Was haben Zarah Leander, der Grand Prix und das "Wort zum Sonntag" miteinander zu tun? Sie spielen eine Rolle in der Geschichte des größten Hits von Heidi Brühl.

Gesucht: ein Lied für den Grand Prix

1959 lud der Hessische Rundfunk den Komponisten Michael Jary ein, für den Grand Prix d’Eurovision de la Chanson ein Lied zu schreiben. Der Titel "Wir wollen niemals auseinandergehn" war bald gefunden, und der Texter Bruno Balz sollte ein paar Zeilen dazu schreiben. Balz wollte den Song Zarah Leander singen lassen, in Anlehnung an ihre Erfolge aus den 1940er Jahren. Der Komponist hatte aber jemand anderes im Kopf.

Heidi Brühl ist bei allen beliebt

Michael Jary wollte mit dem Lied auch ein junges Publikum begeistern. Also fiel seine Wahl auf Heidi Brühl. Sie war damals durch die Rolle der "Dalli" in den Immenhof-Filmen sowohl bei Teenagern als auch bei Älteren beliebt. Darüber hinaus hatte die 17-Jährige bereits erste Schallplatten aufgenommen und schien auch für einen Auftritt auf großer Bühne gut geeignet.

Ist eine 17-Jährige die Richtige?

Dem Komponisten wurde von mehreren Seiten abgeraten, der gerade mal 17-jährigen Heidi Brühl den Job zu geben. Er solle doch besser Zarah Leander singen lassen, weil der Text doch eher zu einer reiferen Sängerin passen würde. Heidis Vater und Manager war auch nicht begeistert. Er sah sogar das Ende der gerade erst begonnenen Karriere der Tochter kommen, falls sie bei der Vorentscheidung für den Grand Prix scheitern würde. Trotzdem blieb Jary bei seiner Entscheidung.

Die Jury entscheidet sich für den Außenseiter

Am 6. Februar 1960 trat Heidi Brühl als Favoritin beim deutschen Vorentscheid in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden an. Etablierte Mitbewerber wie Angèle Durand, Rex Gildo oder Gerhard Wendland schienen ohne Chance. Doch die Jury, die aus 15 Fachleuten und 30 Zuschauern aus dem Saal bestand, entschied anders. Unter Buh-Rufen und Pfiffen aus dem Publikum bekam der Sänger Wyn Hoop mit dem Song "Bonne nuit, ma chérie" die Fahrkarte zum Grand Prix nach London. Er gewann als Außenseiter völlig unerwartet.

Plattenaufnahmen waren nicht möglich

Zu allem Übel kam noch dazu, dass Heidi Brühl der Weg ins Schallplattenstudio versperrt war. Die Plattenfirmen und die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) konnten sich nicht einigen - und sämtliche Verträge mussten neu ausgehandelt werden. Es schien so, dass der Song "Wir wollen niemals auseinandergehn" für immer in der Versenkung verschwinden würde. Dann kam das Wochenende vor Fastnacht.

Das "Wort zum Sonntag" brachte die Rettung

Man könnte fast von einer göttlichen Fügung sprechen, dass es doch noch anders kam. Am Wochenende vor Fastnacht lief das "Wort zum Sonntag" im Fernsehen und der Pfarrer redete über die Werte der Ehe, Seitensprünge und sexuelle Abenteuer an den "tollen Tagen". Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, wurde im Anschluss ein Ausschnitt aus Heidi Brühls Song "Wir wollen niemals auseinandergehn" gespielt. Er passte einfach inhaltlich wie das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem "i". Die Reaktionen der Zuschauer waren überwältigend und es setzte eine riesige Nachfrage nach dem Lied ein.

"Wir wollen niemals auseinandergehn": andere Länder, andere Cover

Walter Scholz, der Trompeter aus dem Schwarzwald, hat sich ebenfalls dem Evergreen angenommen. Nachzuhören auf seiner Produktion "Melodien, die von Herzen kommen", die 1989 erschien. Intercord (Coverscan) - Bild in Detailansicht öffnen "Song and Love - Songs für das Leben zu zweit" - eine rare Duett-LP von Nana Gualdi und Ralf Paulsen. 1970 sangen sie gemeinsam unter anderem "Wir wollen niemals auseinandergeh’n". Aus dem langsamen Walzer wurde für diese Schallplatte ein Slow Rock. Intercord (Coverscan) - Bild in Detailansicht öffnen

Goldene Schallplatte für Heidi Brühls größten Hit

Im April 1960 hieß es dann Ende gut, alles gut. Heidi Brühl nahm im Studio in Berlin "Wir wollen niemals auseinandergehn" für die Schallplatte auf. Es wurde ihr größter Hit, der ihr eine Goldene Schallplatte einbrachte. Sieben Wochen rangierte sie damit auf Platz 1 und hielt sich insgesamt 33 Wochen in den Hitparaden. Sogar zum Grand Prix durfte die Sängerin noch fahren - allerdings erst drei Jahre später und mit einem anderen Song ("Marcel"). Aber das ist eine andere Geschichte...