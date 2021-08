per Mail teilen

Zarah Leander, das "Wort zum Sonntag" und der Grand Prix d’Eurovision de la Chanson spielen eine Rolle in der Geschichte um einen Hit der Wirtschaftswunderjahre.

1959 lud der Hessische Rundfunk den Komponisten Michael Jary ein, für den Grand Prix d’Eurovision de la Chanson ein Lied zu schreiben. Die Titelzeile war bald gefunden und so kontaktierte Jary den Texter Bruno Balz, mit dem er schon unzählige Evergreens zusammen geschrieben hatte, mit der Bitte, sich die entsprechenden Zeilen einfallen zu lassen. Balz’ Idee, das Lied "Wir wollen niemals auseinandergeh’n" in Anlehnung an die Erfolge aus den 1940er Jahren von Zarah Leander singen zu lassen, stieß bei Jary jedoch auf keine Zustimmung.

Dieser wollte auch ein junges Publikum ansprechen und so fiel seine Wahl auf Heidi Brühl, die zu der damaligen Zeit durch die Darstellung der "Dalli" in den "Immenhof-Verfilmungen" sowohl bei Teenagern als auch der älteren Generation beliebt war. Darüber hinaus hatte sie bereits erste Schallplatten aufgenommen und schien somit bestens geeignet, den Beitrag vor großem Publikum zu präsentieren.

Heidi Brühl

Und dann kamen die Bedenken...

Ob dieser Entscheidung regte sich allerdings Widerstand. Jary wurde von mehreren Seiten abgeraten, die gerade mal 17-jährige Heidi Brühl mit der Aufgabe zu betrauen. Vielmehr wurde ihm nahe gelegt, doch besser Zarah Leander den Vorzug zu geben, zumal der Text doch eher zu einer reiferen Erscheinung passen würde. Und der Vater von Heidi Brühl, der auch gleichzeitig ihr Manager war, sah gar das Ende der grade erst begonnenen Schallplattenkarriere der Tochter am Horizont, für den Fall, dass es eine Niederlage gäbe. Ungeachtet aller Bedenken blieb es bei der gefassten Entscheidung.

Die Jury entschied überraschend gegen Heidi Brühl

Am 06. Februar 1960 stand Heidi Brühl auf der Bühne der Wiesbadener Rhein-Main-Halle und galt als Favoritin. Etablierte Mitbewerber wie Angèle Durand, Rex Gildo oder Gerhard Wendland schienen ohne jegliche Chance. Doch die Jury, die aus fünfzehn Fachleuten und dreißig Zuschauern aus dem Saal bestand, entschied anders. Die Fahrkarte zum Grand Prix nach London erhielt unter Buh-Rufen und Pfiffen aus dem Publikum Wyn Hoop mit „Bonne nuit, ma chérie“, der eher als Außenseiter angetreten war und vollkommen unerwartet siegte.

Zu allem Überfluß auch noch rechtliche Probleme

Somit wurde die im Vorfeld prognostizierte Niederlage traurige Realität. Zu allem Übel kam noch hinzu, dass der Weg ins Schallplattenstudio verwehrt war. Die Plattenfirmen und die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) waren sich uneins und sämtliche Verträge mussten neu ausgehandelt werden. Somit schien es besiegelt zu sein, dass "Wir wollen niemals auseinandergeh’n" für immer in der Versenkung verschwinden würde.

Das "Wort zum Sonntag" brachte die Rettung

Im weitesten Sinne könnte man von einer göttlichen Fügung sprechen, dass es doch noch anders kam. Als am Wochenende vor Fastnacht das „Wort zum Sonntag“ im Fernsehen lief und der Pfarrer inmitten der tollen Tage über Werte der Ehe sprach und so verwerfliche Dinge wie Seitensprünge und sexuelle Abenteuer thematisierte, stellte sich eine unerwartete Wende ein. Um seinen Ausführungen Nachdruck zu verleihen wurde nämlich im Anschluss an seine Worte ein Ausschnitt aus Heidi Brühl’s Wettbewerbsbeitrag gesendet, der inhaltlich wie das sprichwörtliche Tüpfelchen auf dem "i" passte. Die nachfolgenden Zuschauerreaktionen waren überwältigend und es setzte eine grandiose Nachfrage nach diesem Lied ein.

Endlich kam der Erfolg

Glücklicherweise hatten sich unterdessen die Schallplattenfirmen und die GEMA geeinigt, so dass die Produktion wieder anlaufen konnten. Im April 1960 stand Heidi Brühl in Berlin im Aufnahmestudio und sang "Wir wollen niemals auseinandergeh’n" für die Schallplatte ein. Es wurde ihr größter Hit, der ihr eine goldene Schallplatte einbrachte. Sieben Wochen rangierte sie damit auf Platz 1 und hielt sich insgesamt 33 Wochen in den Hitparaden. Ende gut, alles gut. Denn selbst zum Grand Prix durfte sie noch fahren. Allerdings erst drei Jahre später, um für Deutschland mit dem Titel "Marcel" anzutreten. Aber das ist eine andere Geschichte…