Beim 4. Internationalen Schlagerfestival in Rio de Janeiro hat Hans Blum die deutschen Farben als Komponist vertreten: „Zucker im Kaffee“ war das „Salz in der Suppe“ und Erik Silvester konnte damit seinen größten Erfolg verbuchen. Die Nummer war sogar in Südamerika (in deutscher Sprache gesungen!) ein Hit.

Bild in Detailansicht öffnen