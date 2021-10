Hahn mit "Kathmandu"

Eine weit entfernte, magische Region auf dem Dach der Welt ist der persönliche Sehnsuchtsort des Sängers & Songwrites Hahn.

Er malt in seiner aktuellen Single "Kathmandu" ein Bild der Hauptstadt Nepals, inmitten des Himalaya-Gebirges.

HAHN hat schon als Schüler seine Ukulele mit zum Unterricht gebracht, in diversen Bands und bei mehreren Projekten gespielt und unter dem Namen "Manyou" seine erste Solo-CD veröffentlicht. Im Sommer 2019 ist sein deutsches Album erscheinen, und für die aktuelle Single hat er in der "Königsstadt" Kathmandu ein Video gedreht.

"Es duftet nach Kurkuma, Kreuzkümmel und Ingwer. In die Ferne glänzen die schneebedeckten Gipfel des Himalaya in der Sonne. In unseren Gedanken schlendern wir durch schmale Gassen, bewundern die kunstvollen Fensterschnitzereien und halten einen Moment inne, wenn aus einer Seitenstraße exotische Musik erklingt.", schwärmt der Sänger im Text zu seiner Single. Tatsächlich öffnet sich in seinem zeitgemäßen deutschen Popsong unter den perkussiven Rhythmen der nepalesischen Handtrommel Mandal und den Klängen des traditionellen Streichinstruments Sarangi der Klangkosmos der "Königsstadt". Sphärische Stimmen grüßen aus der Ferne mit dem Ruf "Yahaan aao", was so viel heißt wie: "Komm' her!"