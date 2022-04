Gus Backus ist der "Häuptling der Indianer"

Er zählte in den 1960er Jahren zu den großen Schlager-Idolen und seine Lieder wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" wurden zu Evergreens. Doch nicht nur hierzulande, auch in Amerika schrieb Gus Backus Musikgeschichte. Dort wurde er in die "Doo Wop Hall of Fame" aufgenommen.

Der frühe Erfolg mit den Del Vikings

"Nach dem Highschool-Abschluss meldete ich mich freiwillig für vier Jahre zur Air Force" schrieb Gus Backus in seiner Autobiographie. Dort lernte der musikbegeisterte junge Mann die Gesangsgruppe "Del Vikings" kennen, die aus Armee-Kameraden bestand und sich mehr aus Freizeitlaune zusammengefunden hatte. Als ein Mitglied ausschied, übernahm er dessen Part. Ihr Lied "Come go with me" zündete und blieb 1957 über ein halbes Jahr in den Charts notiert, war die Nummer 1 in Südafrika, Japan und Australien.

Mitte der 1950er Jahre existierte eine nahezu unüberschaubare Flut an Gesangsgruppen. Die "Del Vikings" stachen aus der Masse heraus, denn die Mitglieder schrieben ihre Songs häufig selbst und das Ensemble bestand aus weißen und farbigen Musikern. Hier im Bild ihre 1957er LP "They sing…they swing". Für Gus Backus blieb es ein kurzes Gastspiel, denn die Armee, der er zu dieser Zeit diente, versetzte ihn nach Deutschland.

Die Del-Vikings bestanden aus drei schwarzen und zwei weißen Sängern. Eine Gruppe mit verschiedenen Hautfarben war ungewöhnlich und nicht überall akzeptiert. "Wir waren nicht die erste gemischtrassige Gruppe in den USA, aber wir waren die erste erfolgreiche."

Die Del-Vikings traten in den legendären Shows von Perry Como oder Ed Sullivan auf, wurden mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet und standen im Film "The big beat" vor der Kamera. "Ich war ein Teenager und dachte: Unglaublich, es war alles so surreal." Dann versetzte die Armee Gus Backus nach Deutschland und die Karriere hatte sich mit einem Schlag erledigt.

Der gute Tipp vom neuen Schwager

Gus Backus in den 60er Jahren imago images Imago/Siegfried Pilz -

Bald nach seiner Ankunft in Wiesbaden lernte er seine erste Frau Karin kennen. im Sommer 1958 wurde geheiratet. Als Gus Backus im neuen Familienkreis von seinen Erfolgen in Amerika erzählte, schlug ihm sein Schwager vor, sich bei der Polydor bewerben. Bereits zwei Wochen später kam die Einladung nach Wien zu Probeaufnahmen und Produzent Gerhard Mendelson unterzeichnete 1959 mit Gus Backus einen Plattenvertrag.

Am 19. Juni 1959 nahm er seine ersten beiden deutschsprachigen Titel auf: "Ich bin traurig, wenn Du gehst" und "Ab und zu". Deutsch zu singen war für ihn "unaussprechbar" sagte er im SWR4-Interview.

Der B-Seiten-Indianer

1960 gelang mit "Brauner Bär und weißer Taube" die erste Hitparaden-Notierung. "Es wurden immerhin um die 100.000 Scheiben verkauft." Der nächste Coup stand kurz bevor; Mendelson hatte gehört, dass Elvis Presley "Wooden Heart" aufnimmt und wollte - da beide zur gleichen Zeit in Deutschland stationiert waren - mit Gus Backus eine Coverversion produzieren. Allerdings hatte der Produzent den Erfolg mit dem "Braunen Bären" noch im Blick und vertrat die Ansicht, dass nochmals etwas Gleichartiges kommen müsse. Die Wahl fiel auf "Da sprach der alte Häuptling" und landete auf der B-Seite der Platte.

Gus Backus bekam beim Militärstützpunkt einen Anruf: "Kannst Du schon deutsch sprechen? Ich will am Wochenende ein Auto mieten und es auf der Autobahn ausprobieren." Am anderen Ende der Leitung war Elvis Presley. Sie verabredeten sich, wickelten die Formalitäten ab und fuhren anschließend zusammen in rasantem Tempo über die Autobahn. "Wie eine gesengte Sau" beschrieb er Elvis' Fahrstil. "Er war total nett und überhaupt nicht so, wie ich es von einem Superstar wie ihm erwartet hätte." Leider blieb es bei dieser einzigen Begegnung.

Der Junge aus Amerika mit dem verschmitzten Lächeln schaffte mit dem "Häuptling" den Sprung in die Top Ten und Radio Luxemburg zeichnete ihn mit dem "Goldenen Löwen" aus. Seine Karriere lief auf Hochtouren; er war Liebling der Regenbogenpresse, strahlte von der Titelseite der "Bravo" und wenn er nicht auf Tournee war, stand er im Plattenstudio oder vor der Filmkamera. In zehn Jahren kamen rund dreißig Filme zusammen.

Mit "Sauerkraut" den Verstand verloren...

Smarter Bursche: Gus Backus imago images Imago/Siegfried Pilz -

Allerdings war Gus Backus mit seinem Repertoire nicht immer glücklich. In der Komödie "Unsere tollen Tanten" (u. a. mit Udo Jürgens und Bill Ramsey) musste er die "Sauerkraut-Polka" singen: "Das kannst Du nie Deiner Mutter zeigen. Ich war doch Rhythm & Blues Sänger. Sie würde denken, ich hätte den Verstand verloren" schreibt er in seinem Buch. Doch dem Publikum gefiel's. Nachdem der Film angelaufen war, erhielt er sogar aus der damaligen Sowjetunion Fanpost und Päckchen, gefüllt mit Sauerkraut in allen möglichen Varianten.

"Weißt Du, warum wir immer nur diese komischen Lieder singen müssen? Weil unser Deutsch so beschissen ist!"

Doch der Ruhm hatte Schattenseiten. Um den Dauerstress durchhalten zu können, griff er zum Alkohol und zu Aufputschmitteln. Mitte der 1960er Jahre folgte der Karriereknick und die englische Sprache dominierte das Musikgeschäft. "Niemand wollte diesen musikalischen Schwenk mit mir machen." Seine erste Ehe scheiterte und das neue Glück mit seiner zweiten Frau Heidelore war nur von kurzer Dauer. Mit der Tatsache, fast ohne Beschäftigung zu sein, kam er nicht klar. 1973 flüchtete er Hals über Kopf nach Amerika.

"Freunde boten mir an, dass ich bei ihnen arbeiten könnte. Teppiche beim Kunden abholen, reinigen, shampoonieren und wieder zurückbringen." Die Klatschpresse brachte prompt ein Foto: es zeigte ihn mit längeren Haaren, Vollbart, einen zusammengerollten Teppich über der Schulter tragend.

Das andere Leben auf den Ölfeldern von Texas

Mit Heidelore in den 70ern imago images Imago -

Nach einer Entziehungskur in den USA bekam er seine Alkoholprobleme in den Griff. Er begann ein neues Leben als Arbeiter auf den Ölfeldern von Texas, lebte in einem Wohnwagen. Bei seinen deutschen Fans galt Gus Backus als verschollen, wurde sogar totgesagt. Anfang der 1980er Jahre kehrte er nach Deutschland zurück, doch ein Comeback gelang nicht. Ein weiteres Mal packte er die Koffer und kehrte in die USA zurück.

Nach dem Tod seiner dritten Frau Byra luden ihn seine Kinder aus seinen ersten beiden Ehen nach Bayern ein. Er traf seine Ex-Frau Heidelore wieder und 2002 traten die beiden nochmals vor den Traualtar. "Sie ist mir eine große Stütze", hat im Gespräch mit SWR4 Baden-Württemberg gesagt. Er freute sich an der Erinnerung an alte Zeiten, wenn das Fernsehen hier und da mal einen Film von ihm zeigte.

Seine Musikalität findet in der nachfolgenden Generation seine Fortsetzung: Sohn Jeffrey macht Country-Musik. Mit ihm entstanden zwei Duettaufnahmen.

Nach gesundheitlichen Rückschlägen hatte er sich vom Musikgeschäft zurückgezogen. Bis zu seinem Tod lebte er in der Nähe von München. Dort fühlte er sich wohl: "Deutschland ist klasse", hatte er uns erklärt.

Steckbrief von Gus Backus Geboren 12.09.1937 in Southhampton, New York Gestorben 21.02.2019 in Germering (Bayern) Charterfolge "Der Mann im Mond" erreichte 1961 Platz 1 und hielt sich 24 Wochen in den deutschen Charts Autobiografie "Ich esse gar kein Sauerkraut" (hansanord Verlag, 2011) Zitat "Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf"

Besondere Plattencover von Gus Backus

Gus Backus erste LP trug den Titel "Ich hab' mein Herz in Germany verloren" und enthielt Evergreens wie "Du kannst nicht treu sein" oder "In München steht ein Hofbräuhaus". Die "Bravo" schwamm auf dieser Welle mit und brachte ihn als Starschnitt in Lebensgröße und im dazu passenden Outfit - rot-weiß kariertes Hemd, eine Art Pepita-Tirolerhut und senfbraune Stoffhose - heraus.

Das Covern von Hits war schon immer ein beliebtes Geschäft. Gus Backus war kein Freund von dieser Masche, allerdings hatte seine Plattenfirma eine andere Meinung. 1963 er musste den Cliff Richard-Hit "Rote Lippen soll man küssen" aufnehmen. Entgegen der Erwartungen geriet diese Fassung zum Flop und brachte ihm sogar böse Briefe von dessen Fans ein. "Ich glaube, diese Coverei hat mir mehr geschadet als meine anderen Schlagersongs" resümierte er.