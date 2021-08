Am 15. Dezember 1944, verschwand eine kleine einmotorige Maschine auf dem Flug von London nach Paris spurlos. Einer der Passagiere war Glenn Miller, eine amerikanische Legende. Der von ihm kreierte "Miller-Sound" war prägend für viele nachfolgende Musiker - bis heute.

Alton Glenn Miller kam am 01. März 1904 in Iowa zur Welt. Seinen Vornamen "Alton" konnte er nicht leiden, also nannte er sich "Glenn". Er wuchs in sehr bescheidenen Verhältnissen auf und die Musik bedeutete ihm von Kindheit an sehr viel. Seine Mutter spielte Orgel für den Hausgebrauch und schenkte ihm auch sein erstes Instrument - eine Mandoline.

Die Begeisterung hielt sich in Grenzen und bald tauschte er sie gegen ein altes Horn ein, dem nun die ganze Aufmerksamkeit galt. Dem Leiter des städtischen Orchesters fiel das engagierte Üben des jungen Mannes auf und schenkte ihm eine Posaune. Er ließ ihn im Orchester mitspielen, was dem jungen Mann mehr Spaß machte, als sich der Schule zu widmen. Nach mäßigem Abschluss versuchte er, professionell Musik zu machen.

Schlechte Noten in Harmonielehre

Der Einstieg erwies sich als äußerst schwierig. Die Bigband von Boyd Senter bot ihm eine erste Heimat, aber so richtig klappen wollte es nicht. Also nahm Glenn Miller ein Studium auf und belegte das Fach Mathematik, wo seine einzige schulische Stärke gelegen war. In den Vorlesungen sah man ihn jedoch selten, stattdessen tourte er lieber als Posaunist mit diversen Bands durch die Lande. Nach einem Jahr brach er das Studium - wegen schlechten Noten in musikalischer Harmonielehre - wieder ab und fasste den endgültigen Entschluss, Berufsmusiker zu werden.

Erste Gehversuche als Posaunist

Die Begegnung mit dem Schlagzeuger Ben Pollack bedeutete für Glenn Miller Mitte der 1920er Jahre einen Wendepunkt in seinem musikalischen Leben. Dieser besetzte seine Band neu und verpflichtete Glenn Miller als Posaunisten, der sich mittlerweile auch beachtliche Kenntnisse als Arrangeur angeeignet hatte. Im Orchester spielte ein junger Klarinettist, mit dem Glenn Miller eine lange musikalische Freundschaft verbinden sollte: Benny Goodman. Miller fiel als Solist nicht auf und als Pollack den Posaunisten Jack Teagarden für das Orchester verpflichtete, war für Glenn Miller kein Platz mehr.

Nach Stationen bei den Bands von Red Nichols sowie Jimmy und Tommy Dorsey schloss er sich 1935 dem englischen Bandleader Ray Noble an, der zu dieser Zeit sein amerikanisches Orchester aufbaute. Er stellte Glenn Miller ein, der hier seinen guten Ruf als Musiker und Arrangeur weiter ausbauen konnte.

Die Klarinette ersetzt das Saxophon

Glenn Miller picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

1937 wagte es Glenn Miller, ein eigenes Orchester zu gründen. Was vielversprechend begann, endete fast in einem monetären Desaster, so dass die Auflösung die einzige richtige Entscheidung war. Fortan arbeitete er tagsüber in einer Fabrik, abends trat er gelegentlich als Musiker auf. Mit finanzieller Hilfe seiner Frau Helen und der Unterstützung von Tommy Dorsey konnte er bereits ein Jahr später einen zweiten Versuch unternehmen.

Neben einer sehr bedachten Wahl der Musiker griff er seine alte Idee auf, wie er einen eigenen, unvergleichlichen Sound schaffen konnte: der Saxophon-Satz wurde von einer Klarinette geführt, die eine Oktave höher spielte. Mit diesem Klang, verbunden mit einer getragenen Spielweise, gelang der Durchbruch.

Vom Pleitegeier zum Spitzenverdiener

Er bekam einen Exklusiv-Schallplattenvertrag, die Radio-DJs spielten seine Songs, er unternahm viele Tourneen und seine Konzerte wurden landesweit im Rundfunk übertragen. Innerhalb eines Jahres schaffte er den Sprung vom Pleitegeier zu einem der größten Spitzenverdiener Amerikas.

1941 rief der Film und das Glenn Miller-Orchester war in "Sun Valley Serenade" erstmals auf der Leinwand zu sehen. "Chattanooga Choo Choo" gefiel daraus besonders gut und die Platte verkaufte sich auf Anhieb über eine Million Mal. Am 10. Februar 1942 erhielt er hierfür eine "Goldene Schallplatte". Diese Auszeichnung kannte man bislang nicht und somit war der Bandleader der erste Preisträger.

Das rätselhafte Verschwinden des Flugzeugs

Das Glenn Miller Orchestra unter Wil Salden... picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den zweiten Weltkrieg löste Glenn Miller sein Orchester auf und trat freiwillig in die Armee ein. Er gründete die bald sehr populäre "Army Air Force Band", mit der er ab 1944 in England stationiert war.

Für ein Weihnachtsprogramm seines Orchesters sollte er nach Frankreich fliegen, um die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Die Abreise war für den 15. Dezember 1944 geplant. Aus Witterungsgründen galt jedoch für sämtliche alliierten Flugzeuge Startverbot. Der Perfektionist Miller setzte alle Hebel in Bewegung, um Paris dennoch zu erreichen. Schließlich wurde die Erlaubnis erteilt.

Die kleine Kuriermaschine hat ihr Ziel nie erreicht. Man nimmt an, dass das Flugzeug vereiste und über dem Ärmelkanal abstürzte. Andere Quellen sprechen von einem unbeabsichtigten Abschuss in den herrschenden Kriegswirren. Eine große Musikerkarriere fand dadurch ein frühes Ende. Seine Musik aber ist zeitlos geworden.