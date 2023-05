Giovanni Zarrella will zum ESC

Sänger Giovanni Zarrella träumt davon, einmal beim ESC mitzumachen. Er hat sogar schon eine genaue Vorstellung, wie sein Auftritt beim Eurovision Song Contest klingen könnte.

Giovanni Zarrella liebt die große Bühne. SWR Fotograf: Torsten Silz

Ein großer Traum von Giovanni Zarrella ist es, einmal mit einem Song beim ESC zu singen. Für ihn ist auch ganz klar, für welches Land er antreten würde:

"Ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, für Deutschland ins Rennen zu gehen. Das ist das Land in dem ich geboren, in dem ich groß geworden bin und in dem meine Kinder geboren sind."

Giovanni Zarrella beim SWR4 Interview SWR Markus Palmer

So würde sein Auftritt beim ESC klingen

Giovanni hat auch schon eine ganz klare Vision, wie sein Auftritt aussehen und seine Musik klingen müsste. Geboren in Hechingen südlich von Tübingen möchte der Italo-Schwabe in mehreren Sprachen singen. In Deutschland ist er bereits sehr erfolgreich mit seinen gecoverten Hits auf Italienisch. So auch mit seinem aktuellen Album "Per Sempre". Er kann Deutsch, Italienisch und Englisch singen. Wegen seiner brasilianischen Frau - der Moderatorin Jana Ina - spricht Giovanni fließend Portugiesisch. Er könnte sogar auf Spanisch singen. Es würde also mit einem Song in vielen Sprachen auftreten.

"Es muss etwas sein, was viele Menschen in Europa berührt, dann hat man wirklich eine Chance mit und für Deutschland ganz weit oben zu stehen. Der ESC hat einen ganz eigenen Charme."

ESC-Auftritt wäre große Ehre für Giovanni Zarrella

Konkrete Gespräche zu einem Auftritt beim ESC gibt es noch nicht, aber der 45-Jährige würde sich sehr geehrt fühlen, verrät er. Als Nicole 1982 den ESC gewann, war er vier Jahre jung. Er verfolgt den Song Contest regelmäßig und ist ein großer Fan.

"Ich finde, wir müssen diesen Glanz wieder zurück nach Deutschland bringen, aber man müsste es insgesamt ein bisschen anders angehen, glaube ich."

Neue Musik von Giovanni Zarrella

Vielleicht hat Giovanni Zarrella sogar die Chance, seine eigene Musik irgendwann beim ESC zu präsentieren. Denn der Sänger plant zurzeit eigene Musik zu schreiben. Bisher hat Giovanni große Hits gecovert und auf Italienisch gesungen. Ein Album mit selbst geschriebener Musik soll nun folgen. Vielleicht hat der Entertainer sogar die Möglichkeit, mit der Band seiner Giovanni Zarrella Show beim Eurovision Song Contest aufzutreten.