Giovanni Zarrella und SWR Big Band begeistern Stuttgart

Deutsche Schlager mit italienischen Texten auf Big Band-Sound - dieses Menü haben Giovanni Zarrella und die SWR Big Band beim SWR Sommerfestival dem begeisterten Publikum serviert.

Die Begeisterung stand Giovanni Zarrella ins Gesicht geschrieben. Das erste Mal mit einer Big Band auf der Bühne: "Davon träumt jeder Musiker"! Das hatte er zuvor noch mit Begeisterung im SWR-Interview berichtet. Sein ganz persönliches Heimspiel in Stuttgart zusammen mit der SWR Big Band, einer der weltbesten ihres Fachs - das stimmte den Sänger auch nach dem SWR4 Open-Air emotional:



"Ich war wirklich sehr, sehr gerührt, wirklich sehr gerührt. Ach, ich liebe es, dass ich das machen darf. Ich habe einfach ein großes Glück. Ich bin so beseelt, ich werd schlafen wie ein Baby, wenn ich schlafe."

Auftritt auf dem Schlossplatz geglückt. Zum Ende seiner ersten Solo-Tour im Oktober spielt Giovanni Zarrella wieder in Stuttgart.

Big Band-Sound trifft auf bekannte Schlager-Hits auf Italienisch

18 Titel hatte Giovanni im Gepäck. Sie stammten von seinen beiden Alben "La vita è bella" und "Ciao!" sowie seinem neuen Album "Per sempre", das im August erscheint. Rund 2.500 Zuschauer lauschten begeistert dem völlig neuen Zarrella-Klang. Denn zum bewährtem Gute-Laune-Konzept, deutsche Schlager-Hits kombiniert mit italienischen Texten, kam diesmal noch der grandiosen Sound der SWR Big Band. Die 18 Musiker plus Bandleader verwandelten die bekannten Lieder von Giovanni in völlig andere Songs.

"Es hat wirklich alles geklappt, es war wirklich fantastisch. Ich hatte auch ein bisschen Sorgen. Ich dachte, die Leute erwarten was anderes. Die haben auch was anderes erwartet. Bestimmt einfach die Musik, eins zu eins von meinem Album."

"Gottes beste Gabe isch der Schwabe", witzelte Giovanni Zarrella. Dafür gab's natürlich viel Applaus.

So klingt "Dammi" völlig neu

"Dammi", Giovannis Version von Wolfgang Petrys Hit "Wahnsinn", klang wie eine lockere Swing-Nummer. Und bei Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" - bei Giovanni heißt der Titel "Ci sarai" kam noch eine ordentliche Portion Saxophon dazu. Das Publikum bedankte sich für diese gelungene Mischung mit heftigem Applaus nach jedem Lied. Und das nicht nur, weil auch zahlreiche Menschen aus Hechingen im Publikum dabei waren, Giovannis altem Heimatort am Rand der Schwäbischen Alb. Immer wieder grüßte der Italo-Schwabe alte Bekannte im Publikum. Durch das spazierte er zu "L'italiano", sang und posierte für Fotos. Und überließ das Lied-Finale einem alten Kumpel aus Hechingen.

Als Giovanni Zarrella und die SWR Big Band loslegten, kam dann auch die Sonne raus auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Vorgschmack auf Giovanni Zarrellas neues Album "Per sempre"

Dazu kamen noch die Titel von Giovanni Zarrellas neuem Album "Per sempre". Auf dem Stuttgarter Schlossplatz erklang mit "Un angelo" eine völlig neue Version von "Angels" von Robbie Williams. Giovanni und die SWR Big Band machten daraus eine sommerliche Rumba-Nummer. Dazu italienische Kult-Hits wie "Sempre sempre" und "Più bella cosa".

Giovanni Zarrella geht während eines Lieds durchs Publikum und posiert für Selfies.

Zugabe: "Azzurro" zum großen Finale

Als Zugabe gab es nochmal ein ganz besonderes Bonbon fürs Publikum. Mit "Azzurro", der inoffiziellen italienischen Hymne, gab der 44-Jährige einen ausgewiesenen Klassiker von südlich der Alpen zum besten - und auch diesen natürlich in einer einzigartigen Big Band-Version.

Wir sagen "grazie mille" für diesen ganz besonderen Abend.