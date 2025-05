Giovanni Zarrella stellt sein neues Album vor: Italo-Pop bei SWR4

per Mail teilen

"Bello e impossibile" von Gianna Nannini, "Azzurro" von Adriano Celentano oder "Un'Estate Italiana" von Edoardo Bennato. Bei unserem SWR4 Italo-Pop-Special können Sie laut und von ganzem Herzen mitsingen.

Das macht übrigens auch Giovanni Zarrella. Er hat Maik Schieber im SWR4 Studio besucht und hat sein neues, komplett selbst geschriebenes Album "Universo" vorgestellt. Und nebenbei erfüllen wir noch Giovannis Musikwünsche von Toto Cutugno bis Eros Ramazzotti.

Giovanni Zarella schwärmt: "In den 70ern und 80ern haben sich Deutsche und Italiener unsterblich ineinander verliebt." Und wir fügen gerne an: Diese Liebe hält bis heute an!

"Grazie mille" an Giovanni Zarrella für dieses gemeinsame SWR4 Italo-Pop-Special, das Sie hier in voller Länge anhören können.