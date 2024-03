per Mail teilen

Michelle, Matthias Reim, Michael Holm und viele mehr sind bei der Schlagernacht des Jahres in Mannheim mit dabei – und Sie vielleicht auch. Bei uns haben Sie die Chance, Tickets für dieses besondere Konzertereignis zu gewinnen.

Wenn Sie Michelle, Matthias Reim, Vanessa Mai & Wolkenfrei und viele mehr live erleben wollen, dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel für dieses besondere Event. Die "Schlagernacht des Jahres 2024" wird präsentiert von SWR4 und findet am Samstag, 16. März in der SAP Arena in Mannheim statt. Wir verlosen 10x2 Tickets.

Einfach schnell die Felder unten ausfüllen und mit ein bisschen Glück sind Sie in Mannheim mit dabei. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 12.3.2024, 18 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.