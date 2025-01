Wenn Sie abstimmen und einen Haken bei der Gewinnspielteilnahme setzen, dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung mit der Chance auf eines von vier SWR4 Digitalradios teil.

Teilnahmebedingungen zur Aktion "SWR4 Konfetti Hit-Marathon 2024"

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels im Rahmen der Programmaktion "SWR4 Konfetti Hit-Marathon 2024" ist SWR4. Zu gewinnen gibt es je eines von insgesamt vier SWR4 Digitalradios.

2. Das Mindestalter für die Teilnahme an der Aktion ist 18 Jahre. Mitarbeitende des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

3. Zur Teilnahme an der Aktion müssen die Teilnehmer*innen Namen, Wohnort, E-Mail-Adresse und Telefonnummer im Rahmen der Abstimmung für den SWR4 Konfetti Hit-Marathon 2024 angeben und einen Haken setzen, dass sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen und den Teilnahmebedingungen dafür zustimmen. Der Teilnahmezeitraum ist vom 2.2.2024, 6 Uhr, bis 8.2.2024, 9 Uhr.

4. Die Gewinner*innen werden unter allen Teilnehmer*innen ausgelost. Die Gewinner*innen werden telefonisch benachrichtigt.

5. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich.

6. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion genutzt und anschließend gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter https://www.swr.de/datenschutz.

7. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR4.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook/Instagram) und über Drittplattformen (z. B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.

8. Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen oder vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR4 zu. SWR4 kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.