Gewinnspiel: Mit Kerstin Ott chatten und gemeinsam das neue Album hören

Hören Sie das neue Album von Kerstin Ott vor allen anderen! In einem exklusiven Video-Chat präsentiert die Schlagersängerin, die immer lacht, ihre neuen Songs den Gewinner*innen. Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und stellen Sie der Künstlerin Ihre persönlichen Fragen!

Am 10. September erscheint das neue Album von Kerstin Ott "Nachts sind alle Katzen grau". Sie bekommen die einmalige Gelegenheit, die neuen Songs gemeinsam mit der Schlagersängerin anzuhören. Der Video-Chat startet am 8. September um 19 Uhr. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am selben Tag um 12 Uhr.

Die ersten drei Studioalben von Kerstin Ott wurden alle mit Platin ausgezeichnet. Die Vorzeichen für das vierte Album stehen also gut. SWR Foto: Ronny Zimmermann

Stellen Sie Ihre persönlichen Fragen an Kerstin Ott!

Wer hat am neuen Album mitgewirkt? Wie sind die neuen Titel entstanden? Welche Geschichten stecken dahinter? Was auch immer Sie von Kerstin Ott wissen möchten, die Antworten bekommen Sie im Video-Chat von der Künstlerin persönlich, wenn Sie einen der 20 geheimen Zugangs-Links erhalten. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.